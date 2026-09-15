Charlotte Caniggia quedó tercera en Gran Hermano y Solange la despidió con una picante frase

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos protagonistas. Luego de una noche de mucha expectativa, Yipio y Sol Abraham se convirtieron en las finalistas que continuarán en carrera por el título, mientras que Charlotte Caniggia quedó eliminada en el tercer puesto por decisión del público.

El momento de la eliminación fue anunciado por Santiago del Moro, quien confirmó que Charlotte debía abandonar la casa más famosa. "Se va de la casa más famosa, ubicando el tercer puesto, sí, en la tercera posición, sale de Gran Hermano: ¡Charlotte!", anunció el conductor.

La noticia fue celebrada con muchísima emoción por Sol, que inmediatamente entendió que su lugar en la competencia estaba asegurado. "¡Vamos, vamos!", gritó eufórica al enterarse de que pasaba a la final junto a Yipio.

Antes de cruzar la puerta de salida, Charlotte tuvo un cariñoso gesto con Yipio. "Amiga, rompela, ojalá ganes", le dijo mientras la abrazaba. Luego, mientras se dirigía hacia la puerta, agregó: "Te quiero".

Pero cuando parecía que todo terminaba en buenos términos, Solange tuvo una última intervención que sorprendió a todos. Desde atrás, le gritó a Charlotte: "Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau". En ese momento, el Big interrumpió la situación y le dedicó unas palabras de cariño a la exparticipante antes de su salida definitiva de la casa.

Fuente: A24