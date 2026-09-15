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Con el objetivo de avanzar: Boca visita a San Pablo por la Copa Sudamericana
El Xeneize va con todos sus titulares y el conjunto brasileño, sin el suspendido Jonathan Calleri.
San Pablo recibe hoy martes a Boca Juniors, desde las 21.30 en el estadio Morumbí, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro de ida acabó 1 a 0 a favor del Xeneize en La Bombonera con tanto de Miguel Merentiel.
El árbitro del cotejo será Gustavo Tejera, quien tendrá como asistentes a Nicolás Tarán y Martín Soppi, mientras que José Burgos será el cuarto árbitro. Además, Leodán González estará al mando del VAR y Héctor Bergalo del AVAR.
Rodolfo Arruabarrena le dio descanso a los titulares en el triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. La buena noticia es que tendrá a disposición a Milton Delgado, quien ingresaría por Tomás Belmonte y por lo tanto, podrá poner el once ideal tras que Álvaro Montero haya regresado a la Argentina luego de haber viajado a Colombia por la muerte de su abuela.
San Pablo también apostó por un equipo alternativo, pero no le fue bien y cayó por 2 a 0 contra Palmeiras por el Brasileirao. Dorival Júnior no podrá contar con Jonathan Calleri, quien llegó al límite de amonestaciones en este cotejo.
Probables formaciones
San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano. DT: Dorival Junior
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena
Fuente: Crónica
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