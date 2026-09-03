Rada y Echarri filman una serie de "Plata quemada" para Netflix

Agustín “Rada” Aristarán atraviesa un intenso presente profesional y ahora sumó un nuevo proyecto: el artista bahiense está filmando junto a Pablo Echarri una serie de “Plata quemada” que tendrá como destino Netflix.

La información fue revelada por la periodista Laura Ubfal durante su columna de espectáculos en el programa "Hora Pico", emitido por La Brújula 24, luego de descubrir prácticamente de casualidad el rodaje.

“Los tengo acá en la esquina”, contó Ubfal. Según relató, observó varios motorhomes y un importante despliegue de producción cerca de su casa, por lo que decidió averiguar qué estaban grabando.

“Me dicen: ‘Están haciendo la serie de Plata quemada’. Le digo: ‘¿Cómo Plata quemada?’”, recordó la periodista, quien explicó que después pudo confirmar la presencia de Echarri y Rada en el proyecto.

La historia ya tuvo una reconocida adaptación cinematográfica estrenada en 2000 y dirigida por Marcelo Piñeyro, con Leonardo Sbaraglia, Eduardo Noriega y el propio Echarri entre sus protagonistas. La trama está inspirada en hechos reales vinculados con un robo y la posterior fuga de una banda de delincuentes.

Ubfal aseguró que existe un fuerte hermetismo alrededor de la nueva producción. Incluso contó que habló con Rada después de publicar la información y el bahiense le explicó que estaba sujeto a una estricta confidencialidad. “Me agradeció y le dije: ‘Tirame un hueso, no me contaste nada’. Tiene confidencialidad total. ‘Me matan si cuento algo’”, relató entre risas.

La periodista destacó además el gran momento laboral que atraviesa Aristarán. “Está filmando Rada, muy contento. Estrena ‘Chanta’, sigue con ‘Mario’ y esta filmación está full”, señaló.

De esta manera, el bahiense suma otro proyecto audiovisual de alcance internacional a una agenda que no da respiro y que lo mantiene con fuerte presencia tanto en producciones nacionales como en plataformas de streaming.

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