La salud de Alejandro Stoessel, cambios en Intrusos y el cruce Moria-Rial

Laura Ubfal volvió a pasar por el aire de Hora Pico, por La Brújula 24, y repasó las principales novedades del mundo del espectáculo en Argentina, con especial atención sobre la situación de Alejandro Stoessel, los futuros cambios en Intrusos y el nuevo enfrentamiento entre Moria Casán y Jorge Rial.

Sobre Stoessel, Ubfal aclaró que existen distintas versiones acerca de su estado de salud y que, hasta el momento de la columna, no había podido confirmar si había sido sometido a una intervención. “Parece que sí estuvo internado, pero no sé si llegaron a intervenirlo”, explicó. Además, recordó los problemas de salud que atravesó anteriormente y señaló que se encontraba chequeando la información.

La periodista también se refirió a la pelea que volvieron a protagonizar Moria Casán y Jorge Rial. Según contó, el cruce comenzó a partir de declaraciones sobre la etapa en la que la actriz estuvo al frente de Intrusos y terminó derivando en viejas historias vinculadas a la relación del conductor con Mariana “Loly” Antoniale. “Empezaron a deschavar cosas”, resumió Ubfal, quien consideró que detrás de las chicanas también podría existir la intención de Moria de llevar a Rial a su programa.

Otro de los temas centrales fue el futuro de Intrusos. Ubfal confirmó que la dupla conformada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no continuaría junta. Pallares permanecería vinculado al ciclo, mientras que todavía se evalúa qué mujer podría acompañarlo en la conducción.

En tanto, Lussich tendría como próximo desafío un programa orientado al humor político, un género en el que ya viene incursionando con participaciones radiales. De todos modos, Ubfal remarcó que todavía falta tiempo para que los canales anuncien formalmente sus movimientos de programación.

También hubo espacio para hablar del rating. La periodista destacó los números obtenidos por LAM y valoró especialmente el trabajo de producción del ciclo de Ángel de Brito. “Tiene información que no tiene nadie”, sostuvo, al marcar una diferencia con otros formatos que se apoyan principalmente en archivos o repercusiones de temas ya instalados.

Finalmente, Ubfal repasó las novedades de la cartelera teatral porteña y mencionó Con la nuestra, la nueva comedia de Jorge Aruzzi, además de reflexionar sobre los cambios en los hábitos del público y la tendencia hacia propuestas de menor duración. También anticipó una fuerte competencia televisiva durante el fin de semana entre los ciclos de Mirtha Legrand y Andy Kusnetzoff.

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