Trankels detalló cuándo y cómo se hará la reconstrucción de los tres puentes sobre el Maldonado

El secretario de Obras Públicas del municipio, Gustavo Trankels, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, en el marco de la planificación para reconstruir un sector sensible de la ciudad, luego de lo que fue el desastre climático del 7 de marzo último y afirmó que la obra en el Canal Maldonado comenzará el año próximo, con una duración de tres años.

"Por emergencia, se acelerarà la construcción de tres puentes estratégicos. Uno es el ferroviario adyacente a calle Don Bosco, otro el de calle Don Bosco propiamente dicha y el tercero es el de Pampa Central. Las obras en esos tres tres comenzarán antes de fin de año para recuperar la transitabilidad. Luego, reemplazar la estructura del puente antiguo de ferrocarril para liberar el cauce del canal y hacía de tapón, porque no permitía que transite el agua", manifestó Trankels, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y advirtió que "la estructura del arco quedó en parte, por eso la importancia es demolerlo. Lo que se hizo es ampliar un 40% para provisoriamente permitir el paso del tren, la idea es que sea un puente de largo, con un canal que será 7 metros más ancho. Los puentes los va a encarar la Provincia, tuvimos varias reuniones con el equipo vial municipal. Para nosotros es importante liberar el paso del agua en ese sector".

El gobierno provincial y el comité de expertos que asesora al @municipiobahia definieron el proyecto de remodelación del Canal Maldonado.



La obra contará con 6 kilómetros de largo, 16 puentes y triplicará el transporte de caudal, que pasará de 300 a 900 m cúbicos por segundo. pic.twitter.com/Zm7S6Jc7c4 — Federico Susbielles (@fsusbielles) May 17, 2025

"La obra del Canal Maldonado es muy grande, sabemos que se está trabajando en el diseño de los pliegos, que lleva un tiempo insoslayable, hay una Ley de Obra Pública que se debe cumplir. Por eso es importante el compromiso que tomó el gobernador que todo esto se haga, como la gestión de (Gabriel) Katopodis, (Federico) Susbielles y Néstor Álvarez que es la de la construcción de estos tres puentes, algo crucial para la ciudad", sostuvo en otro tramo de la nota radial.

En paralelo, el funcionario sintetizó que "la idea es que el proceso administrativo y la adjudicación se haga antes de fin de año y las tareas inicien en la previa a 2026. Interactuamos con Vialidad municipal para que el diseño de los puentes no afecte la futura obra hidráulica y no sea una interferencia para la gran obra del Canal. No son los tiempos que uno quiere, sino las demoras de cada organismo, más allá de que Bahía Blanca está considerada como zona de emergencia, por eso los lapsos deberían ser los más cortos posibles".

"El nuevo Canal, al ser una licitación pública, no solo se consideran los tiempos de la ley, sino también las ofertas de las empresas. Se va a ir a 906 metros cúbicos por segundo que es el triple de la capacidad actual del Maldonado y que fue el número de la lluvia del 7 de marzo, más allá de que en Cerri influyó el ingreso del agua por el arroyo Saladillo de García. El nuevo Canal tendrá una forma de V en el fondo, trapezoidal en la parte inferior y arriba será recto, a lo que se suma el uso de materiales de una tecnología más avanzada", dijo, promediando su testimonio.

Por último, Trankels comentó que "lo que estamos planificando es la optimización del sistema actual, limpiando alcantarillas, bocas de tormenta, construcción de nuevos pluviales para resolver el problema en algunos barrios. Estamos trabajando en nuevas bocas de tormenta que serían más grandes para mejorar la entrada de agua".