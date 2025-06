Rechazan apelación y confirman la prohibición para salir del país a Julián Bisignano

La Justicia resolvió en las últimas horas prohibir que Julián Bisignano pueda salir del país. Se trata del empresario señalado por la influencer bahiense Frany Pérez en la causa de estafas a través de la venta de entradas para un partido de la Selección argentina por Eliminatorias.

Según pudo averiguar la redacción de La Brújula 24, el recurso de apelación presentado por el defensor Matías Bertoncello, que solicitaba levantar la prohibición de salida del país impuesta a Bisignano, fue rechazado por la Cámara. La medida fue originalmente dispuesta por la Jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, el 30 de abril, al considerar que esa restricción es necesaria, proporcional y mínima, ante el riesgo procesal existente.

La defensa argumentó que la medida vulnera el derecho de circulación y que el empresario ya había sido autorizado anteriormente en otro expediente a salir del país, cumpliendo siempre con su regreso. Solicitó el permiso alegando motivos humanitarios: la atención médica de la suegra del imputado en Brasil. Sin embargo, el tribunal entendió que la urgencia del cuadro médico no fue debidamente acreditada y que la mujer cuenta con otros familiares que pueden asistirla.

Además, se valoró que existen múltiples denuncias en la causa que vinculan directamente a Bisignano, sindicado como proveedor por "Frany" Pérez, y señalado en esas denuncias por su presunta participación en maniobras similares durante el Mundial de Qatar. La jueza también tuvo en cuenta su aparente solvencia económica, que le permitiría evadir el proceso, así como el estado aún incipiente de la instrucción, con pruebas pendientes.

El tribunal concluyó que existen peligros procesales que justifican mantener dicha medida cautelar. Por ende, se confirmó la resolución apelada y se rechazó el planteo de la defensa.

"El que compra en reventa conoce los riesgos"

Tal como publicó este medio, Bisignano había declarado ante la fiscalía que investiga el caso y presentó un contundente descargo, en el que asegura que no conoce a las víctimas, que nunca interactuó con ellas y que jamás les ofreció entradas de manera directa.

“Conforme se desprende de todas las denuncias y sus ratificaciones obrantes en la causa, las víctimas, a quienes no conozco, no les he ofrecido ninguna entrada. Le compraron entradas a Francisca Pérez, abonando el 50% del precio por ella publicado en la web”, afirmó, entre varios conceptos.