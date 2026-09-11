Las apuestas del verano: TV y teatro se preparan para 2027

La televisión argentina ya empieza a mirar hacia 2027 y los canales preparan sus principales apuestas para el verano, mientras que Mar del Plata y Villa Carlos Paz comienzan a definir una cartelera teatral que tendrá varias figuras de peso.

Así lo contó Laura Ubfal durante su columna de espectáculos en "Hora Pico", por La Brújula 24, donde además repasó el tramo decisivo de Gran Hermano, la actualidad de Mirtha Legrand y los próximos estrenos de las plataformas.

Una de las novedades más importantes pasa por el regreso de Nico Repetto a la pantalla de El Trece. Según anticipó la periodista, el ciclo será producido por Kuarzo y comenzará a grabarse con anticipación, posiblemente desde noviembre. "Van a tener una tribuna con diez personajes, como le gusta a Nico, música, alegría y personajes para todas las noches. Va a ser un big show", explicó Ubfal.

América, mientras tanto, mantendría buena parte de su programación durante el verano, pero con algunos reemplazos. Telefe tendrá como una de sus principales cartas a MasterChef, que comenzará en octubre y se extendería durante buena parte de la temporada.

La situación de Canal 9 aparece menos definida. Ubfal explicó que la señal todavía espera conocer su presupuesto para octubre y que, aunque los resultados de la mañana y la noche son satisfactorios, existen dificultades para encontrar una propuesta que funcione en la tarde.

En ese marco, también señaló que existe malestar de Hernán Drago con la producción de Kuarzo y que todavía debe resolverse si continuará en el canal, si cambiará de productora o si la propia emisora asumirá la realización del programa.

Gran Hermano entra en su recta final

La periodista también detalló cómo será el cierre de Gran Hermano, que ya quedó reducido a tres participantes. El cronograma contempla una nueva eliminación el lunes, cuando se conocerá a quien termine en el tercer puesto, mientras que la definición será el miércoles. Para el jueves está prevista una celebración especial con la ganadora del reality.

Antes, este viernes será la noche de los exparticipantes y el domingo Santiago del Moro ingresará a la casa para compartir una cena con las tres finalistas. "Cuando faltan pocos días es peor, porque no llega nunca. Tres personas y lluvia, ya no sabés qué inventar", bromeó Ubfal sobre la convivencia durante las últimas jornadas.

Mar del Plata prepara una nueva apuesta

La temporada teatral también comenzó a tomar forma y Mar del Plata aparece nuevamente con una importante cantidad de producciones.

Entre las novedades se destaca la apertura de Arena Mar del Plata, un nuevo espacio ubicado en la zona de Luro y San Juan, donde anteriormente funcionaba la tienda Los Gallegos. Allí Flavio Mendoza estrenará "Las Siete Auras", una producción para la cual ya realizó el casting y que, según Ubfal, será una de las grandes apuestas del próximo verano.

"Es una inversión enorme, una sala nueva, un espacio nuevo, fabuloso", destacó.

La cartelera marplatense también tendrá propuestas encabezadas por figuras como Nora Cárpena, María Valenzuela, Flor Peña, Pilar Gamboa y Soledad Villamil, además de "La función que sale mal", actualmente en cartel en Buenos Aires y que viajará a la costa.

Villa Carlos Paz, por su parte, también prepara una temporada fuerte. Entre las figuras anunciadas aparecen Fátima Florez y Pedro Alfonso, además de una nueva propuesta vinculada con "Los Mosqueteros", con Miguel Ángel Rodríguez y otros humoristas.

"Se está armando tanto Carlos Paz como Mar del Plata", resumió Ubfal.

La salud de Mirtha y la competencia de los sábados

Durante la charla también hubo lugar para la actualidad de Mirtha Legrand. Ubfal señaló que la conductora se encuentra bien, aunque la grabación de este viernes quedará a cargo de Juana Viale. La mesa tendrá un perfil principalmente artístico y competirá nuevamente con PH, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

Para Ubfal, la ausencia de Mirtha modifica considerablemente la competencia del sábado y consideró que, por los invitados previstos, PH presenta esta semana una propuesta con mayor contenido.

Las plataformas preparan sus principales estrenos

Finalmente, Ubfal anticipó que septiembre marca el comienzo de una etapa de numerosos lanzamientos de series y películas internacionales. Explicó que la temporada televisiva estadounidense comienza tradicionalmente en este mes, coincidiendo con el regreso a clases, por lo que durante las próximas semanas se multiplicarán los estrenos en las plataformas.

Entre las producciones que llegarán próximamente mencionó una biopic de Raphael prevista para octubre y señaló que los Emmy servirán también como punto de partida para una nueva etapa fuerte de contenidos. "Ahora empieza todo. A partir de estos días empieza lo fuerte de las plataformas", concluyó.

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