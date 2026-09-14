"La vida de una persona no vale ocho años": reclamo de justicia por Cristian Lucero

Familiares de Cristian Matías Lucero, el hombre de 42 años que murió atropellado en noviembre del año pasado en Vista Alegre, se manifestaron este lunes frente a la sede de Fiscalía, en Rondeau y Estomba, para reclamar justicia y expresar su rechazo a un posible juicio abreviado.

Alejandra, hermana de la víctima, habló con La Brújula 24 durante la protesta y aseguró que la familia no está de acuerdo con la pena que, según les informaron, se analiza para Franco Andrés Lembo, el acusado por la muerte de Cristian.

“A mi hermano lo mataron en Vista Alegre, a la salida de un negocio a la noche, y queremos pedir justicia. Vamos a quedarnos haciendo una marcha para que nos escuchen”, mencionó.

La mujer sostuvo que la familia recibió presiones para aceptar un acuerdo judicial. “Nos están apretando para que firmemos el juicio abreviado. Le quieren dar ocho años al asesino de mi hermano y nosotros no estamos de acuerdo”, afirmó.

Y agregó: “La vida de una persona no vale eso. A mi hermano no lo vamos a tener nunca más”.

El hecho ocurrió durante la noche del 18 de noviembre de 2025, en la esquina de Goleta La Luisa y Enrique Julio. De acuerdo con la investigación, Lucero y Lembo habrían mantenido una discusión en un kiosco de la zona y, minutos después, la víctima fue embestida por un Renault Logan. Lucero murió mientras era trasladado al hospital.

Lembo fue detenido poco después y quedó imputado por homicidio. Un control realizado tras el episodio arrojó resultado positivo para cocaína. Al día siguiente se negó a declarar ante el fiscal Jorge Viego, quien pidió que continuara detenido mientras avanzaban las pericias y el análisis de las imágenes captadas por el sistema de monitoreo urbano.

Desde un primer momento, familiares de Lucero sostuvieron que el atropello fue intencional. Una de sus hermanas había relatado entonces que, después de la discusión, el conductor habría advertido que lo iba a embestir antes de subir al vehículo.

Ahora, a casi diez meses del crimen, la familia volvió a hacer público el reclamo y pidió que la causa llegue a una resolución que, según entienden, refleje la gravedad de lo ocurrido.