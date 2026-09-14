Investigan la muerte de un camionero de 26 años

Un camionero de 26 años fue encontrado sin vida este lunes dentro de su vehículo. El joven, identificado como Iñaki Diez y oriundo de Casbas, había finalizado su trabajo y se había quedado a dormir en el camión.

Según informaron fuentes oficiales a La Brújula 24, Diez ya había descargado y permaneció durante la noche a la vera del camino junto a otros transportistas.

Durante la mañana, cuando sus compañeros comenzaron a retirarse del lugar, advirtieron que el camión del joven continuaba detenido. Intentaron comunicarse con él y, ante la falta de respuesta, se acercaron al vehículo y golpearon la puerta, aunque tampoco obtuvieron respuesta.

Frente a esta situación dieron aviso a la Policía. Al arribar al lugar, los efectivos debieron forzar el acceso al camión y encontraron al joven fallecido en su interior. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes.

Si bien inicialmente se analiza la posibilidad de que el fallecimiento se haya producido por causas naturales o como consecuencia de una situación médica, será la autopsia la que permita establecer con precisión el motivo de la muerte.

La causa quedó caratulada como averiguación de causal de muerte y se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Nº 7. También interviene personal de la Comisaría Tercera, por jurisdicción.