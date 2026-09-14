Todo preparado en Villa Bordeu para una nueva edición de la tradicional Exposición Rural

La Sociedad Rural de Bahía Blanca ultima los preparativos para la 142ª Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria, que se desarrollará entre el 1 y el 5 de octubre en el predio de Villa Bordeu. La edición contará con 220 expositores confirmados y una amplia participación ganadera.

En diálogo con La Brújula 24, Facundo Olavarría, gerente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, destacó las expectativas comerciales de cara a una nueva edición de la muestra.

Facundo Olavarría, gerente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca. Foto: La Nueva.

“Tenemos 220 expositores confirmados, distribuidos en siete áreas, tanto al aire libre, en pabellones, como en los distintos sectores de comida y bebida”, explicó.

Uno de los datos que llamó la atención de los organizadores es la cantidad de interesados que quedaron a la espera de conseguir un espacio. Según Olavarría, actualmente hay 197 expositores en lista de espera para participar de la exposición.

Desde la entidad consideran que ese nivel de demanda refleja el interés de comerciantes y empresas por utilizar la muestra como espacio de promoción y comercialización, en un contexto económico complejo para la actividad en Bahía Blanca.

La ganadería volverá a ocupar un lugar central. Angus será la raza con mayor cantidad de animales inscriptos. En ovinos, Corriedale tendrá nuevamente una presencia importante

Los equinos completarán otro de los sectores tradicionales de la exposición. Habrá presencia de distintas razas y los Criollos superarán los 100 ejemplares, de acuerdo con lo informado por la organización.

La propuesta no se limitará a la actividad ganadera. Durante las jornadas habrá exposición comercial e industrial, patio de comidas, actividades recreativas y pruebas de caballos Criollos, además de los diferentes espacios distribuidos dentro del predio.

En cuanto al acceso, la entrada tendrá un valor de $10.000 el sábado y el domingo, mientras que el viernes y el lunes será libre y gratuita. Los jubilados y los menores de 12 años no abonarán entrada ninguno de esos días.

La 142ª edición se llevará adelante en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en Ruta 33, kilómetro 8,5, con actividades programadas durante cinco jornadas.

Mapa y cronograma de la 142ª Exposición Rural en Villa Bordeu