Corrió durante 25 años para despejar la cabeza y ahora creó una comunidad para demostrar que todos pueden hacerlo

Cecilia Corradetti / La Brújula 24

[email protected]

Romina Sarden lleva más de 25 años entre zapatillas, entrenamientos y carreras. Corrió sola y en grupo, compitió, persiguió marcas y también encontró en esos kilómetros una forma de despejar la cabeza. Ahora decidió dar vuelta la lógica: en lugar de esperar a que otros se acerquen al running, salió a buscarlos y creó en Bahía Blanca una comunidad para que más personas se animen a dar el primer paso.

Durante mucho tiempo corrió sola. Se ponía las zapatillas, salía y dejaba que los kilómetros hicieran su trabajo. No necesitaba demasiado más: el movimiento, el aire, el silencio y esa sensación de que, durante un rato, la cabeza podía quedar en blanco.

Después llegaron los grupos, los entrenamientos más exigentes, los objetivos, los amigos y las carreras. Y con el paso de los años entendió que aquello que había empezado como una actividad física se había convertido en algo mucho más grande.

“Ha sido transversal en mi vida el running”, dice.

En esos 25 años largos, Romina encontró compromiso, disciplina, alegrías y gratificaciones. También encontró amigos y amigas. Pero, sobre todo, encontró una idea que ahora quiere transmitir a otros: correr no se trata solamente de llegar más rápido o más lejos, sino de superarse a uno mismo.

“Desde el principiante hasta el avanzado es una autosuperación, porque vas mejorando tus tiempos o sintiéndote mejor cuando corrés”, explica.

Y fue justamente esa experiencia la que la llevó a dar un paso diferente.

Una comunidad pensaba para todos

En Bahía Blanca creó RomiRun, una comunidad de running pensada también para quienes todavía no se animan a llamarse corredores.

Porque Romina conoce de cerca ese miedo.

Ha visto a muchas personas mirar desde afuera los grupos de entrenamiento y pensar que todos los demás saben correr, que todos tienen experiencia, que todos pueden hacerlo “de taquito” y que ellos no van a estar a la altura.

“Les cuesta animarse a entrar al grupo porque creen que todos ya la tienen muy clara”, cuenta.

Pero hay una verdad que Romina quiere derribar: nadie empieza sabiendo.

Por eso RomiRun nació con una premisa sencilla: que pueda acercarse cualquiera. El que corre hace años y quiere mejorar. El que dejó de correr y quiere volver. El que recién está empezando. Y también el que todavía no se anima a correr y prefiere caminar.

La propuesta tiene además un objetivo que va más allá del rendimiento. Romina quiere acercar al movimiento a personas que necesitan sentirse mejor, recuperar el hábito de hacer actividad física o simplemente encontrar un espacio que les permita terminar el día de una manera distinta a como lo empezaron.

“Me gusta que las personas que vengan y se sumen al grupo puedan darse cuenta de que es más fácil de lo que ellos creen”, explica.

La escena que imagina es sencilla: alguien llega sin demasiadas ganas, quizás con dudas, quizás pensando que no va a poder. Hace el entrenamiento y se va contento.

Porque para ella hay algo que se repite cada vez: uno termina mejor de lo que empezó.

Los días y horarios en que todos se encuentran en el parque

RomiRun entrena en el parque, con punto de encuentro en Bauhaus. Romina está allí todos los días a las 16.30 y también los lunes, miércoles y viernes a las 18. Los sábados, el encuentro es a las 16.

No trabaja sola. La acompaña un profesor de Educación Física y, de acuerdo con los niveles, van organizando los grupos para que cada persona pueda entrenar de manera gradual y sin exigirse más de lo que corresponde.

Esa última parte también es importante para Romina. Porque entusiasmarse no significa salir a correr sin preparación.

El objetivo es avanzar de a poco, con una guía y respetando los tiempos de cada cuerpo para evitar lesiones.

Una vida entera entre zapatillas y kilómetros

Romina conoce el running desde mucho antes de que se convirtiera en una moda o en una actividad multitudinaria.

Lo conoce desde la experiencia de haber corrido sola y de haber corrido acompañada. Desde esos primeros kilómetros en los que el objetivo podía ser simplemente salir de casa hasta las competencias en las que el desafío era mejorar una marca.

Hace poco volvió a comprobar la dimensión de ese universo cuando participó de los 21K de Adidas en Buenos Aires, una carrera que reunió a unas 32.000 personas.

Para alguien que lleva 25 años corriendo, esas multitudes tienen algo difícil de explicar.

Porque el running, dice, genera una especie de comunidad mundial.

Se puede cruzar con otro corredor en Bahía Blanca, en Buenos Aires o en cualquier ciudad. Se puede viajar a correr una maratón en Roma, París, Berlín o Nueva York y encontrarse con miles de personas que comparten exactamente esa misma pasión.

Hay un lenguaje común que no necesita traducción.

Y quizás por eso Romina ahora quiere que más bahienses descubran lo que ella descubrió hace tantos años.

No hace falta ser atleta. No hace falta tener una gran marca. No hace falta siquiera empezar corriendo.

Hace falta empezar. “Todos lo pueden hacer”, repite.

Y ahí está, probablemente, el verdadero espíritu de RomiRun: no formar solamente corredores, sino sacar a personas de la quietud y ponerlas en movimiento.

Porque para Romina correr es una actividad simple, accesible y que requiere poco más que unas zapatillas. Pero cuando se hace acompañado aparece algo más: el compromiso con el otro, el compañero que espera, el grupo que empuja, la persona que quizás un día no tenía ganas de salir y salió igual porque había alguien del otro lado esperándola.

Ahora Romina quiere que otros tengan la oportunidad de descubrir este mundo y su invitación es tan sencilla como ponerse las zapatillas, salir y dar el primer paso.

El resto, dice, lo hace el running.