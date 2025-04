Milei anticipó cambios en la legislación para cumplir con la exigencia arancelaria de Trump

Javier Milei participó en la American Patriots Gala, un evento organizado por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, celebrado en Mar-a-Lago, Florida. Durante la gala, el presidente anunció que Argentina ajustará su legislación para cumplir con los requerimientos arancelarios propuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En su discurso, Milei destacó que, desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, Argentina experimentó un crecimiento económico del 6%, lo que permitió reducir la pobreza en un 20% de la población. Subrayó la importancia de continuar con la agenda de reformas para posicionar a Argentina como "el país más libre del mundo". En este contexto, anunció la intención de armonizar los aranceles de una canasta de aproximadamente 50 productos entre Argentina y Estados Unidos, facilitando así el comercio bilateral.

El presidente argentino informó que ya se han cumplido nueve de los 16 requerimientos necesarios para esta readecuación normativa. Además, instruyó a la Cancillería y a la Secretaría de Comercio de Argentina para que avancen en el cumplimiento de los requerimientos restantes, con el objetivo de resolver las asimetrías comerciales con Estados Unidos en un plazo breve.

Con información de Infobae