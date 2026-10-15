Deportes
Unión Bahía cayó ante Boca en su histórico debut en la Liga Nacional Femenina
El conjunto bahiense perdió 67 a 38 frente al Xeneize en un José Martínez colmado.
Unión Bahía tuvo este jueves su esperado estreno en la Liga Nacional Femenina y cayó ante Boca por 67 a 38, en una noche que marcó el debut de un representante de la ciudad en la máxima categoría del básquetbol femenino argentino.
El encuentro se disputó ante un estadio José Martínez repleto, donde incluso se agotaron las entradas. El equipo dirigido por Julián Turcato, surgido de la unión deportiva entre 9 de Julio y Bahiense del Norte, afrontó su primera experiencia nacional frente a uno de los planteles de mayor jerarquía de la competencia.
Boca comenzó arriba, aunque Unión Bahía logró acomodarse con el correr de los minutos. Belén Tombesi fue la encargada de convertir el primer punto de la historia del equipo en la Liga Nacional Femenina, cuando restaban 7m54 del cuarto inicial.
Pese a las diferencias, las bahienses lograron mantenerse en partido durante la primera mitad y llegaron al descanso largo con marcador en contra 36 a 21.
La diferencia definitiva comenzó a establecerse en el tercer período. El Xeneize abrió el complemento con un parcial de 12-0 y Unión Bahía necesitó más de cinco minutos para conseguir sus primeros puntos. Boca terminó imponiéndose 22-6 en ese cuarto y encaminó el encuentro.
Tombesi y Corvalán terminaron como máximas anotadoras del conjunto bahiense con 10 puntos.
La agenda de Unión Bahía continuará este viernes, cuando reciba a Peñarol desde las 21, esta vez en el estadio Manu Ginóbili de Bahiense del Norte.
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