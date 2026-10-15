La quinta marcha federal universitaria se hará sentir en Bahía: todos los detalles

Bahía Blanca será este jueves uno de los escenarios de la quinta Marcha Federal Universitaria, una jornada de protesta que se desarrollará en distintos puntos del país para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y trabajadores del sector.

La convocatoria tendrá un impacto directo en el funcionamiento de las universidades locales, que anunciaron la suspensión de actividades durante la tarde, mientras que la movilización provocará restricciones temporarias para circular por avenida Alem.

La Universidad Nacional del Sur (UNS), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) dispusieron medidas para facilitar la participación de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.

En el caso de la UTN, la suspensión de las actividades académicas y administrativas comenzará a las 16.30, según informó oficialmente la Facultad Regional Bahía Blanca. Para la UNS y la UPSO se anunció la interrupción de actividades desde las 16.

La jornada comenzará a las 16 con una estación de estampados en inmediaciones de Alem y 11 de Abril. A las 17 se realizará la concentración y comenzará una radio abierta con representantes de organizaciones universitarias, gremiales, científicas y sociales.

La marcha partirá a las 18 por avenida Alem hasta el playón de la UNS, ubicado a la altura del 1253, donde a las 18.30 se desarrollará el acto central.

Allí se leerá un documento elaborado por estudiantes de la UNS, la UTN, la UPSO y establecimientos preuniversitarios. El cierre incluirá una presentación del Coro de la Universidad Nacional del Sur.

La movilización obligará a prestar especial atención a la circulación vehicular en el sector de avenida Alem, principalmente entre las 17 y las 19. Por el momento, no se difundió un esquema oficial de cortes de tránsito, aunque se prevén interrupciones temporarias durante el desplazamiento de los manifestantes.

El reclamo por el financiamiento universitario

La protesta se desarrollará en medio de un nuevo capítulo de la disputa judicial entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Días atrás, el Ejecutivo apeló el fallo que declaró inconstitucional el Decreto 759/25, mediante el cual se había suspendido la aplicación de la normativa. El juez federal Enrique Cormick concedió el recurso y el expediente pasó a la Cámara para su revisión.

Sin embargo, continúa vigente la medida cautelar que ordena cumplir con las disposiciones de la ley, cuyo incumplimiento es denunciado por las organizaciones universitarias.

En Bahía Blanca, la convocatoria es impulsada por los gremios ADUNS, ATUNS, SUDUNS, FAGDUT, APUTN y UDUT, junto con organizaciones estudiantiles, trabajadores del CONICET, las dos CTA, la CGT y representantes de otros sectores sociales.

La movilización se realizará bajo la consigna "No se puede gobernar por decreto. Cumplan las leyes" y también incluirá reclamos vinculados con el financiamiento científico, las jubilaciones y las políticas sociales.

En la previa, las autoridades de la UNS y representantes de institutos del CONICET convocaron a la comunidad a acompañar la manifestación. "Una vez más le pedimos a la gente que nos acompañe, porque la universidad cambia vidas", expresaron desde la conducción de la casa de altos estudios.

La jornada marcará así una nueva instancia del reclamo universitario en la ciudad, con repercusiones tanto en la actividad académica como en la circulación por uno de los principales corredores de Bahía Blanca.