Por qué las toallas quedan duras después de lavarlas y cómo recuperar su suavidad

Las toallas pueden perder su suavidad con el paso del tiempo y volverse ásperas, incluso después de haber sido lavadas. Aunque suele atribuirse al desgaste de la tela, existen otros factores que explican por qué ocurre y algunos métodos sencillos para revertirlo.

Uno de los principales motivos es la acumulación de residuos de detergente y suavizante entre las fibras, que provoca que el tejido pierda flexibilidad y se vuelva más rígido.

Según explica un informe publicado por Canal 26, utilizar más jabón del necesario puede resultar contraproducente, ya que el lavarropas no siempre consigue eliminarlo por completo durante el enjuague.

Recuperar la suavidad de las toallas es posible con pequeños cambios en la rutina de lavado, sin necesidad de comprar productos especiales. Foto: Imagen generada con IA

Algo similar sucede con el suavizante. Si bien está diseñado para mejorar la textura de las prendas, su uso excesivo puede generar una película sobre las fibras que, además de endurecerlas con el tiempo, reduce su capacidad de absorción.

Otro factor que influye es la calidad del agua. Cuando contiene una elevada concentración de minerales, como calcio y magnesio, estos pueden acumularse en los tejidos y contribuir a que las toallas pierdan su suavidad.

Cómo recuperar la suavidad de las toallas

Antes de reemplazarlas, existen algunas medidas que pueden ayudar a mejorar su textura sin necesidad de utilizar productos especiales.

Una de las principales recomendaciones es reducir la cantidad de detergente, respetando las dosis indicadas por el fabricante según la carga de ropa y el nivel de suciedad.

El secado también influye en la textura de las toallas: las temperaturas excesivas y la exposición prolongada al sol pueden afectar sus fibras. Foto: Imagen generada con IA

También se aconseja evitar el uso excesivo de suavizante, ya que las toallas pueden lavarse sin este producto y conservar mejor su capacidad de absorción.

Otra alternativa consiste en realizar un enjuague adicional para eliminar los restos de jabón que puedan haber quedado entre las fibras.

Además, es importante no sobrecargar el lavarropas. Dejar espacio suficiente dentro del tambor favorece la circulación del agua y permite una limpieza más efectiva.

El secado también influye

La forma en que se secan las toallas es otro aspecto fundamental para mantenerlas en buenas condiciones.

Dejarlas durante demasiado tiempo bajo el sol intenso puede hacer que las fibras pierdan flexibilidad y adquieran una textura rígida.

Por eso, se recomienda sacudirlas antes de colgarlas y repetir el procedimiento una vez que estén secas. Este movimiento ayuda a separar las fibras y recuperar parte de su textura esponjosa.

En caso de utilizar secadora, conviene elegir temperaturas bajas o moderadas, siempre que las indicaciones de cuidado de la prenda lo permitan.

Por otra parte, los especialistas recomiendan lavar las toallas de baño después de tres o cuatro usos, siempre que hayan podido secarse completamente entre cada utilización.

Si permanecen húmedas, desarrollan mal olor o se utilizan después de realizar actividad física, lo aconsejable es lavarlas con mayor frecuencia.

Evitar el exceso de suavizante, realizar un enjuague adicional y no sobrecargar el lavarropas son algunas de las claves para mantener las toallas suaves y esponjosas. Foto: Imagen generada con IA

La clave para conservar las toallas suaves no está en utilizar más productos, sino en mejorar los hábitos de lavado y secado. Con algunos cambios sencillos es posible prolongar su vida útil y evitar que pierdan rápidamente su textura original.