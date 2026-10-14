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Milei viaja a Estados Unidos por quinta vez en el año: cuál será su agenda
El Presidente arriba a Washington, donde mantendrá reuniones con empresarios, recibirá dos distinciones y participará de actividades vinculadas con la economía y la política internacional.
El presidente Javier Milei partió anoche rumbo a Estados Unidos, en lo que representa su quinta visita a ese país en lo que va de 2026. El mandatario desarrollará una agenda de actividades en Washington, que incluirá encuentros con empresarios, exposiciones y la recepción de dos reconocimientos internacionales.
El vuelo presidencial despegó a las 23 del martes y tiene previsto arribar este miércoles a las 9:30, hora argentina, junto con la comitiva oficial.
La primera actividad está programada para las 18, cuando Milei se reunirá con Andy Kleinman, empresario e inversor argentino que cuenta con más de 25 años de trayectoria en los sectores de tecnología y entretenimiento móvil.
Posteriormente, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las compañías vinculadas con el desarrollo de la industria petrolera estadounidense.
A las 20, el jefe de Estado participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global". Durante la ceremonia también pronunciará un discurso de agradecimiento.
La agenda continuará el jueves 15 de octubre, a las 11:20, con una exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos titulada "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo".
En ese marco, Milei será distinguido con el premio "Global Champion of Free Enterprise", otorgado en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.
Más tarde, a las 17, participará de una actividad organizada en la Embajada Argentina en Washington, en el marco de la presidencia nacional de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).
El encuentro estará centrado en la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo, con especial atención a la cooperación entre los países del continente americano.
Finalmente, el Presidente tiene previsto emprender el regreso a la Argentina el jueves a las 21, en un vuelo especial que arribaría al país el viernes 16, alrededor de las 8:30.
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