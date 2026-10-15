Cielo cubierto, inestabilidad y baja temperatura para este jueves bahiense

Se repiten las condiciones húmedas en otra jornada donde el cielo celeste quedará cubierto por las nubes, según expresó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Las probabilidades de algunas lloviznas débiles siguen estando presentes, aunque son muy bajas, de manera intermitente y con alguna mejora temporaria", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que la temperatura máxima va a quedar acotada a valores que se van a aproximar a los 17 grados, con el viento soplando con intensidad leve del cuadrante sudeste.

Por último, el profesional anticipó que para el viernes se pronostica una paulatina tendencia de mejora en las características, sin chances de precipitaciones y poco cambio en los valores del termómetro.