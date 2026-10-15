Destacada C
Cielo cubierto, inestabilidad y baja temperatura para este jueves bahiense
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 desarrolló los aspectos salientes del factor climático que se espera para las próximas horas en la ciudad.
Se repiten las condiciones húmedas en otra jornada donde el cielo celeste quedará cubierto por las nubes, según expresó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"Las probabilidades de algunas lloviznas débiles siguen estando presentes, aunque son muy bajas, de manera intermitente y con alguna mejora temporaria", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la temperatura máxima va a quedar acotada a valores que se van a aproximar a los 17 grados, con el viento soplando con intensidad leve del cuadrante sudeste.
Por último, el profesional anticipó que para el viernes se pronostica una paulatina tendencia de mejora en las características, sin chances de precipitaciones y poco cambio en los valores del termómetro.
Federal A: Olimpo sale rumbo a Formosa y Villa Mitre será local el domingo
Secuestran casi 600 kilos de carne en mal estado por presunta faena clandestina
Noche histórica para el básquet bahiense: Unión Bahía debuta en la Liga Nacional ante Boca
Inter Miami venció al New York City y se clasificó a los playoffs de la MLS
Estudiantes recibe a Flamengo por las semifinales de la Libertadores
Más Leídas
-
Noticias B14 horas ago
Una mujer cayó de un edificio en pleno centro y fue internada de urgencia
-
Noticias B22 horas ago
Impactante choque en pleno centro entre dos autos: uno terminó sobre la vereda
-
Noticias A12 horas ago
Comienzan a medianoche obras que afectarán el servicio de agua en una amplia zona de la ciudad
-
Noticias B18 horas ago
Grünbein: detuvieron a un joven con herramientas robadas en una obra en construcción
-
Noticias B18 horas ago
Las últimas horas de Galo Ochoa: fue a la comisaría para saber si lo habían denunciado
-
La región18 horas ago
Patagones: un alumno de 13 años llevó una pistola en su mochila a una escuela
-
Noticias B22 horas ago
Suárez: vendía cocaína a media cuadra de un destacamento policial y quedó detenido
-
Noticias B19 horas ago
Condenan a dos hermanos por un brutal ataque a un policía durante un robo