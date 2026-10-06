Milei viaja a España en plena campaña electoral tras el adelanto de los comicios

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a España en medio de la campaña electoral que se abrió tras la decisión del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales.

La visita está prevista para el próximo 19 de octubre y tendrá como destino Madrid, donde Milei desarrollará una serie de actividades cuya agenda completa todavía no fue informada oficialmente.

La confirmación se conoció pocas horas después de que Sánchez anunciara la disolución de las Cortes y convocara a elecciones generales para el 29 de noviembre, cuando originalmente los comicios estaban previstos para 2027.

El escenario político español fue uno de los temas analizados este lunes durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Allí también se evaluó el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.

Aunque desde el Gobierno argentino no se dieron detalles sobre las actividades que realizará Milei, distintos reportes señalan que durante la visita podría volver a encontrarse con referentes de la oposición española. El mandatario mantiene una estrecha relación política con el líder de Vox, Santiago Abascal, con quien ya se reunió en anteriores viajes.

También mantiene desde hace tiempo un fuerte enfrentamiento político con Sánchez. La relación bilateral atravesó uno de sus momentos de mayor tensión en 2024, luego de declaraciones de Milei durante un acto de Vox en Madrid que provocaron un conflicto diplomático entre ambos gobiernos.

Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales. España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento. Toca movilizarse. Toca pelear. El 29 de noviembre vamos a hacer historia. Otra vez. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2026

El viaje de octubre será el séptimo de Milei a España desde que asumió la Presidencia a fines de 2023. En sus visitas anteriores mantuvo encuentros con Abascal y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque nunca se reunió con Sánchez.

La última visita del mandatario argentino al país europeo había sido a fines de junio, cuando participó de actividades académicas y empresariales y volvió a encontrarse con el dirigente de Vox. Ahora regresará en un contexto diferente, con España ya inmersa en la carrera electoral que concluirá el 29 de noviembre.