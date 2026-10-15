Milei respaldó a Trump y calificó a Lula de "dictador comunista" en un acto en Washington

El presidente Javier Milei volvió a expresar su respaldo a Donald Trump y lanzó duras críticas contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de "dictador comunista", durante un acto realizado este miércoles en Washington.

El mandatario argentino participó de la Gala Oficial de la Herencia Hispana, donde recibió un reconocimiento por su liderazgo internacional y aprovechó su discurso para reafirmar su alineamiento político con el presidente estadounidense.

"No podemos ceder ni un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio", sostuvo Milei, quien además consideró fundamental que Trump obtenga un resultado favorable en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global”, en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, en Washington D.C. https://t.co/I7I9ShG2Ng — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 15, 2026

"Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre", afirmó.

El Presidente también intervino en el escenario político brasileño al manifestar su respaldo a Flávio Bolsonaro, quien se prepara para disputar la segunda vuelta electoral frente a Lula.

En ese contexto, llamó a sacar "a patadas al dictador comunista", en una nueva crítica al actual jefe de Estado de Brasil.

Durante su intervención, Milei saludó a Eduardo Bolsonaro, presente en el encuentro, y envió un mensaje de apoyo a su hermano Flávio y a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

"Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo, hermano de Flávio, aquí presente y enviar un mensaje de afecto y de apoyo tanto a Flávio como a su padre, mi amigo el presidente Jair Bolsonaro, quien continúa injustamente encarcelado", expresó.

La ceremonia fue organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario, y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Durante el encuentro, el mandatario recibió el premio denominado "Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana".

En otro tramo de su discurso, defendió las medidas económicas adoptadas por su administración y aseguró que, al asumir, encontró una Argentina al borde de una nueva hiperinflación.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, Milei sostuvo que su gobierno aplicó un programa de reformas económicas para evitar una crisis de mayor magnitud.

Finalmente, se refirió al escenario político latinoamericano y destacó el respaldo de su administración a dirigentes y gobiernos de la región que comparten su orientación ideológica.

"País tras país, desde las urnas, desde nuestro gobierno, hemos apoyado sin miramiento a todos aquellos que se han alineado con las ideas de la libertad en toda la región", concluyó.