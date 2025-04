Uno de los compañeros de Colapinto protagonizó un fuerte accidente en Japón

Continúa el calvario de Jack Doohan en este inicio de temporada, y este GP de Japón ha empezado de la peor manera para el joven piloto, que sufrió un fuerte accidente al poco de arrancar la segunda sesión de entrenamientos libres, perdiendo el control del Alpine al final de la curva 1 del circuito de Suzuka.

En una extraña maniobra donde el DRS se mantuvo abierto en todo momento, el monoplaza sufrió un sobreviraje enorme que mandó a Doohan directamente contra las protecciones. "Estoy OK", dijo el piloto por radio, aunque tardó varios minutos en poder salir del habitáculo. Y, cuando lo hizo, salió cojeando y convaleciente. Doohan acudió al centro médico, donde se acercó también su padre, el mítico campeón de motociclismo Mick Doohan, y salió recuperado, aunque ahora el equipo tendrá que trabajar a contrarreloj para llegar a los Libres 3 con el monoplaza reparado.

El golpe fue doblemente doloroso para Jack Doohan, porque además del impacto en sí, había tenido que ver la FP1 desde el box para dejar su coche al joven local Ryo Hirakawa. Un Hirakawa, por cierto, que habría sido el candidato número 1 a sustituirle si Doohan no pudiera continuar disputando el GP de Japón, ya que el reemplazo más evidente, Franco Colapinto, no está en el circuito y salvo vuelo privado no habría llegado a tiempo a la FP3 del sábado.

Se suma a la lista de incidentes que ha vivido Doohan en solo dos grandes premios. Después de su accidente nada más empezar el GP de Australia, fue doblemente sancionado por causar una colisión con Bortoleto en la carrera sprint de China, antes de ser 13º y último en la carrera principal.

Parecía que tomaba aire cuando Red Bull se planteó darle el asiento de Racing Bulls a Colapinto, pero las negociaciones no fructuaron y de nuevo Doohan está bajo presión, por más que este accidente no está claro que haya sido por su culpa.

Si finalmente el coche está recuperado, Doohan llegará a la FP3 del sábado con solo tres vueltas en su haber, ausente en la FP1 y con el accidente en la FP2 cuando aún no se habían cumplido los primeros diez minutos. Nada más impactar contra las barreras, Dirección de Carrera sacó bandera roja, y la sesión estuvo parada durante más de 20 minutos mientras se retiraba el coche y se reponían las protecciones.

Luego hubo otras tres banderas rojas más, una por salida de pista de Fernando Alonso y dos por incendio en el césped de las vías escapatorias.

na vez realizadas todas las pruebas, el equipo Alpine ha confirmado que su piloto está "ok" y preparado para seguir compitiendo este fin de semana en el Gran Premio de Japón 2025 de Fórmula 1, por lo que la escudería ya se centra al 100% en las costosas reparaciones que tendrán que hacer en las próximas horas para que ese coche pueda regresar al asfalto mañana sábado.

Following precautionary medical checks, we can confirm that Jack is ok.



