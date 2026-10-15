Lautaro Martínez contra las teorías conspirativas: "Molesta"



El canal oficial de la AFA difundió una entrevista con Lautaro Martínez que fue realizada durante la última fecha FIFA, la que terminó con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El delantero, que ahora debe recuperarse de una lesión muscular que sufrió en el Inter de Milán, hizo foco en el malestar que se le generó por las teorías que surgieron tras la derrota ante España en el Mundial 2026.

"En la final también, ver jugadores como Nico (Otamendi), como el Cuti (Romero), como Licha (Martínez), que les tocó salir, pero que han dado todo hasta lo que no tenían, como Gonzalo, Leo, Julián y así te puedo seguir nombrando porque al final, hemos dejado todo hasta lo que no teníamos y se vio reflejado. Había gente que no podía caminar y seguía corriendo y hasta la última jugada tuvimos posibilidad de ganarlo. Entonces cuando se habla de esas teorías (conspirativas) molesta, pero molesta en el sentido de que está reflejado que hemos dado todo y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos, no se dio. El rival fue superior y alguna vez iba a pasar", dijo.

El bahiense dijo que "un líder de grupo como Leo nos enseñó a no rendirnos, a siempre ir por más y al final el Mundial que hizo él queda demostrado que cada vez que se pone esta camiseta quiere más, quiere más y bueno, fue eso un poco el resumen que para nosotros eh nos marcó".

"La ansiedad de la gente, el nerviosismo, todo lo que se vivía, todas las miradas estaban puestas en Argentina. Entonces, yo creo que hasta el pitazo final del último partido donde no pudimos conseguir traer la copa nuevamente a casa se vio que el equipo dejó hasta lo que no tenía", agregó.

"El partido contra Inglaterra nos quitó mucha energía", recordó el atacante y recordó detalles: "Nosotros adelante de las cámaras seguramente que te tenés que comportar de manera distinta porque es un partido de fútbol, podía pasar cualquier cosa y obviamente que dentro nuestro no era un partido como los otros, era un partido especial por todo lo que es la historia y más allá de eso, porque queríamos volver a jugar una final del mundo".

"Todos los condimentos en el partido contra ellos, todo lo que es la historia argentina, todo lo que es la historia de las Malvinas era un condimento especial. Pero lo que nosotros también hacíamos hincapié era que ganar ese partido era volver a jugar una final del mundo después de tres años y medio y al final salimos a la cancha con ese plus, con esas eh con esa energía positiva, con eso que que se necesita para jugar este tipo de partidos y creo que nos convirtieron un gol, pero siempre seguimos manejando la pelota, seguimos intentando y haciendo lo que lo que nosotros sabemos hacer y así fue hasta el último segundo de ese partido. Estábamos estábamos bien, estábamos en partido, estábamos unidos y al final ese partido nos permitió volver a jugar una final", dijo.

Sobre el 2 a 1, que marcó de cabeza a pase de Leo, contó: "Quizá no era consciente del gol que había hecho en ese momento, sí por lo que significaba en ese momento el partido y lo que estaba viviendo la gente, mi familia en la tribuna".

"Después vivimos todos con tanta intensidad, a los cuatro días jugábamos una nueva final. Entonces era como que se me había olvidado, por así decirlo. Cuando llegas a Argentina o me tocó el último partido antes de venir acá ir a Roma, dormir una noche ahí y salir a almorzar con mi familia hasta irme al aeropuerto y cruzarme a cuatro argentinos y que una señora mayor te diga que volvió a gritar un gol de la Selección Argentina después de muchísimo tiempo te genera cosas increíbles. Llegar acá, pisar el país y que la gente te agradezca no solamente por lo que hacemos con la Selección, sino a mí en particular por lo que significó ese gol, ahí realmente me doy cuenta de lo que pasó", contó.

"En este último periodo nos tocó perder poco y el entrenador, me acuerdo que en Qatar lo había dicho, que iba a llegar el momento que íbamos a perder y llegó en una final, duele el doble, te deja una herida importante. Pero la cosa más importante es volver a levantarse y volver a querer competir como lo hicimos todos estos años y yo creo que estamos preparados y con muchas ganas de seguir compitiendo al máximo nivel y para dejar a Argentina lo más alto posible", agregó el futbolista.

"Siempre digo que nací dentro de un vestuario porque mi papá era futbolista y de los 3 o 4 años que presenciábamos entrenamientos, charlas técnicas, arengas, junto con mi hermano que nos llevamos 10 meses y ese amor que nos transmitió mi padre, que era capitán de los equipos donde jugó. Al final hoy todo ese aprendizaje que uno o esas cosas que uno aprendió, vivió en carne propia de chiquito, me ayudaron a tener una responsabilidad enorme por el deporte, por la disciplina, por el trabajo y es lo que hasta el día de hoy trato de inculcarles a mis hijos", relató sobre sus orígenes.

Fuente: Olé