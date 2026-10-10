Milei prioriza su agenda internacional mientras el Gobierno busca acuerdos con los gobernadores

El presidente Javier Milei vuelve a concentrar su agenda en el escenario internacional mientras el Gobierno nacional enfrenta semanas decisivas para definir acuerdos políticos, impulsar reformas legislativas y responder a los indicadores de desaceleración económica.

La nueva gira presidencial por Estados Unidos y España coincide con un período de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados, en el que el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con sus principales iniciativas antes de que finalice octubre.

Desde el entorno presidencial sostienen que existe una división de responsabilidades dentro del Ejecutivo. Mientras Milei se ocupa de las relaciones internacionales y la difusión de su programa económico, el equipo político tiene a su cargo las conversaciones con los mandatarios provinciales y los bloques legislativos.

Sin embargo, las diferencias internas sobre los tiempos y las condiciones de esos acuerdos complican una agenda que el Gobierno pretende resolver antes de ingresar de lleno en el año electoral 2027.

Milei viaja a Estados Unidos y luego visitará España

Mientras su equipo político intenta avanzar con las negociaciones internas, Milei desarrollará una nueva agenda internacional.

En Estados Unidos participará de actividades vinculadas con la comunidad latinoamericana y buscará reforzar su relación política con el presidente Donald Trump.

Posteriormente, tiene previsto viajar a España, donde mantendrá contactos con referentes de la derecha española.

Entre las figuras con las que está previsto que se reúna aparecen el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La gira concluiría el 19 de octubre, en momentos en que el Gobierno espera tener mayores definiciones sobre los acuerdos legislativos y electorales.

Fuente: Diario Neuquino