Médanos: secuestran casi 600 kilos de carne por presunta faena clandestina

Una investigación por presunta faena clandestina y comercialización irregular de carne vacuna derivó en dos allanamientos en la localidad de Médanos, donde efectivos de la Policía Rural secuestraron casi 600 kilos de cortes cárnicos sin trazabilidad ni controles sanitarios.

La causa comenzó el pasado 7 de octubre, a partir de la información aportada por un productor rural que manifestó su preocupación por estas maniobras, aunque decidió no formalizar una denuncia por temor a posibles represalias.

Ante esta situación, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Villarino inició actuaciones de oficio para investigar la presunta faena y posterior comercialización de carne vacuna que no reuniría las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

En el marco de las averiguaciones quedó imputado Néstor Gabriel Norambuena, conocido como "El Wata", domiciliado en Médanos.

El secretario de Seguridad de Villarino, Gustavo Pacheco, dio detalles sobre la investigación: "Se entrevistaron con productores que obviamente no querían hacer la denuncia formal debido a que tienen miedo de alguna represalia luego, porque se conocen. Acá todo el mundo se conoce"

Con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 de Bahía Blanca, se realizaron distintas diligencias para reunir elementos probatorios que permitieran solicitar órdenes de allanamiento.

Finalmente, los procedimientos se concretaron el miércoles 14 de octubre y arrojaron resultados positivos. "La peligrosidad de que esto sea consumido por la población es notable. Por eso hablo de lo fundamental del trabajo de prevención que se hace permanentemente", sostuvo Pacheco.

En uno de los inmuebles, los efectivos secuestraron 13 bolsas de nylon que contenían cortes de carne vacuna, con un peso total de 15 kilogramos. También documentaron fotográficamente distintos elementos presuntamente utilizados para la faena.

En el segundo domicilio, los investigadores encontraron 581,460 kilos de carne vacuna almacenados en cinco freezers ubicados en un galpón.

Según el informe policial, los productos carecían de trazabilidad y representaban un importante riesgo para la salud pública debido a la ausencia de los controles higiénicos y sanitarios correspondientes. Durante el operativo también se secuestraron cuadernos, anotaciones y el celular del imputado, cuya apertura compulsiva fue autorizada en el marco de la investigación.

"No lo sabemos", respondió Pacheco, quien señaló que el análisis del teléfono y de la documentación encontrada podría permitir avanzar en esa dirección. "Cuando se haga la apertura de los teléfonos vamos a tener más datos firmes", indicó.

Pese al resultado de los allanamientos, no se dispusieron medidas restrictivas de la libertad contra Norambuena. La investigación continúa bajo la intervención de la UFIJ N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 3.