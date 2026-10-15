Reforma de la Ley de Salud Mental: el Senado busca habilitar las internaciones involuntarias

El Senado avanzó este jueves con la firma de un dictamen sobre el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que permitirá las internaciones involuntarias, elimina a los manicomios e incorpora a las adicciones como enfermedades mentales.

La Libertad Avanza quiere tratarlo la próxima semana en una sesión, pero le faltaba una sola firma para obtener el dictamen de las comisiones de Salud y de Legislación General,que fue consensuado entre el oficialismo, la UCR, el PRO, Movimiento por Misiones, y Moveré Santa Cruz,

El proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en la esa iniciativa que era rechazada por las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.

Los principales cambios son que las internaciones involuntarios las puede disponer un médico, sin necesidad que sea un psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminacion de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratará por ludopatia.

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich , dijo que ya se hicieron esos cambios y se está reformando "un concepto respecto a qué sucede con personas con trastornos de salud mental que no están en condiciones de tomar decisiones, con situaciones de riesgo para ellas o terceras personas, con casos claros y resonantes".

"Hay una concepción mucho más preventiva, un cambio de paradigma para salvar la vida de personas con trastornos severos; es un avance respecto a la concepción del riesgo inminente que generalmente llega tarde", expresó, al tiempo que pidió consideren el dictamen "porque no estamos cerrados y hemos escuchado a todos los bloques".

Detalles de los cambios a la ley de Salud Mental:

-Se permiten las internaciones involuntarias "ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros" que podrá ser resuelto por un solo médica si hay una emergencia,.

-Un equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidarla, y se habilita poder realizar teleconsultas con un psiquiatra.

-La internación se comunicará a la justicia, ya que antes se establecía que lo debía resolver un juez.

-Deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación y tener una notificación con anticipación al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de egreso.

-Se amplian las adicciones para permitir que la ludopatía pueda ser considerada un problema de enfermedad de salud mental.

-Se fija que los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil y tendrán que ser internados en lugares separados de los adultos.

-Se establece que habrá cooperación económica entre la Nación y las provincias.

-Se mantiene la prohibición de la creación de manicomios

Fuente: Noticias Argentinas