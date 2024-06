La mejor manera de cerrar la semana: una nueva columna de la periodista Laura Ubfal.

Polémica con Fátima Flórez: suspendió shows en Salta y Tucumán

Cuando uno quiere sacar entradas para ver en este sábado el show de Fátima Florez en Tucumán, se informa que “la venta está terminada” y que “por razones ajenas a Norte Ticket, la producción decidió reprogramar el evento, con fecha a confirmar en las próximas semanas. “Todas las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha. Si deseas un reembolso, podés gestionarlo desde el botón REEMBOLSOS/DEVOLUCIONES de nuestra web”, informan desde la web.

Así lo contaron en “A la tarde” dando detalles de cómo estaban programados los shows y por qué fueron suspendidos. Diego Esteves dijo que el motivo era que vendió mitad de la sala.

Marcelo Polino le dijo a Cora de Barbieri que los motivos eran otros: están ensayando el show del Luna Park y por eso, al necesitar “pisar escenario” con pantallas y luces durante cinco días y si viajan a Salta y Tucumán este fin de semana no llegan a preproducir el estadio.

Por eso habrían reprogramado las funciones de Salta y Tucumán pensando en el megashow del Luna Park que produce Guillermo Marín para Fátima Flórez.

Daniel Ambrosino informó que Fátima se enojó con la información dada en “A la tarde” y dijo que “las fechas se están reprogramando”.

Connie Ansaldi le contestó a “Telenoche”: “debería darles vergüenza”

Todo comenzó en “Telenoche”, donde denunciaron que una app creada por Connie Ansaldi ofrece asistencia de salud mental a través de inteligencia artificial, y sumaron que la propuesta fue adquirida por el municipio de Trenque Lauquen para sus habitantes.

A partir de la denuncia psicólogos y psiquiatras que justificaron sus posturas en contra de esta app y demostraron que no hay contención para quienes busquen respuestas por ese medio, el municipio de la provincia de Buenos Aires desistió del servicio que había costado U$S 2500 dólares.

Connie Ansaldi hace tiempo se dedica al tema de la tecnología y en su descargo habló de quienes niegan los avances tecnológicos y dijo que “si algo no tiene haters no es lo suficientemente innovador. Lo digo siempre. La disrupción molesta. El progreso molesta. CUX (como se llama la app) es orgullo en el mundo y acá, en mi país, pasa esto, debería darles vergüenza. Seguimos haciendo mientras otros siguen destruyendo”.

Connie se encuentra en Bolivia, donde justamente fue a dar una charla para hablar de esta aplicación y mostró mensajes a favor de CUX, diciendo que ayuda a mucha gente.

La polémica está abierta, pero realmente es entendible que muchos profesionales capacitados hace año tanto en psicología como en psiquiatría, tras largos años de estudio, no confíen en una app basada en inteligencia artificial para asistir en un tema tan serio como es la salud mental.

Burlando vs Jésica Cirio: “A ella le revisan el celular”

“Hoy existe un alejamiento de Jésica (Cirio), yo fui amigo de los dos, pero hoy el vínculo sigo con Martín (Insaurralde)”, dijo Fernando Burlando y remató “con Jésica hoy no hablo”.

Invitado a “Desayuno Americano”, el abogado explico que “fui primero amigo de Cirio antes que de Insaurralde” y detalló: “A Jésica la acompañé en infinidad de situaciones” y luego, sin entrar en detalles, dijo: “Entiendo que no me haya invitado al casamiento”.

Jesica Cirio desmintió a Burlando

Luego, Burlando dijo que ya no hablaba con Jésica porque a ella “le revisan el celular” ante lo que la propia Jésica Cirio comenzó a enviar mensaje a Natalie Weber en los que aseguró: “Lo que dice Fernando no es real, a mí Elías (Piccirillo, su flamante marido) no me revisa el celular”.

Ante la intervención de la modelo y la posibilidad de hacer un cruce en vivo, Burlando dijo que “no quiero hablar con Jésica en público”y agregó “Jésica no tiene motivos para estar dolida”.

Luego, Cirio envió un nuevo mensaje en el que dijo “en una separación cada uno decide de qué lado estar”, ante lo que Burlando remató: “No me borro con ningún amigo o amiga”.

Burlando fue el abogado de Jesica cuando el año pasado surgió el tema del famoso “yategate” donde luego quedó imputada por enriquecimiento ilícito, pero todo cambió ahora y están enemistados a partir de la relación de Cirio con su actual marido.

