"No hay figuras": el teatro atraviesa una fuerte crisis y preocupa la falta de renovación

La periodista Laura Ubfal analizó este jueves en “Hora Pico”, por La Brújula 24, el complejo presente de la actividad teatral y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los productores para conformar las próximas temporadas de Mar del Plata y Villa Carlos Paz.

“El tema de lo que pasa en el teatro es una crisis profunda”, sostuvo Ubfal, quien remarcó que uno de los principales problemas pasa por la falta de figuras capaces de garantizar una fuerte convocatoria.

“Cuando vos no tenés una temporada donde haya dos o tres figuras convocantes, la gente no va al teatro”, explicó. Según señaló, no alcanza solamente con contar con buenas obras, sino que el circuito necesita nombres fuertes que funcionen como motores de toda la temporada.

Entre los espectáculos confirmados mencionó a “Las Hijas”, a la que definió como “un muy buen espectáculo”, y a “La función que sale mal”, aunque aclaró que ninguna de las propuestas parece tener por sí sola la capacidad de movilizar masivamente al público.

En ese contexto, Ubfal sostuvo que la tradicional revista perdió terreno frente a las comedias musicales, aunque también marcó que este último género suele tener temporadas más breves.

También señaló que los productores enfrentan dificultades para conseguir primeras figuras y mencionó especialmente la situación de Carlos Rottemberg, quien necesita completar la programación de sus salas en Mar del Plata.

“El panorama es bravo”, resumió.

Para Ubfal, otro de los cambios importantes de los últimos años es la falta de renovación de figuras surgidas de la televisión. “La generación Cris Morena no hace teatro. No la tenés a la China, a Lali, a Peter”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la menor producción televisiva también redujo la aparición de nombres con llegada masiva que luego puedan trasladar esa popularidad a las salas. “La gente dice: dame para Suar, dame para Francella, dame para Moria, dame para Carmen”, ejemplificó, y señaló que buena parte de las grandes figuras convocantes supera actualmente los 60 años.

Incluso planteó un escenario preocupante para las tradicionales salas porteñas. “Los teatros de calle Corrientes van a desaparecer o se van a transformar”, dijo, al comparar el fenómeno con los cambios comerciales que atravesó anteriormente la calle Lavalle.

La televisión y el efecto del fútbol

Durante la columna también hubo espacio para analizar el rating televisivo de la jornada anterior, marcada por el partido de la Selección argentina. Ubfal indicó que el encuentro alcanzó un promedio cercano a los 20 puntos, aunque consideró que no produjo un impacto tan fuerte sobre el resto de la programación.

También destacó la importancia que sigue teniendo la televisión abierta para mantener vigentes a determinadas figuras y utilizó como ejemplo a Agustín “Rada” Aristarán, quien combina sus proyectos teatrales con su presencia televisiva.

Qué dijo sobre Tini y Emilia

Otro de los temas abordados fue el supuesto distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Según contó Ubfal, en el conflicto habría quedado involucrado un músico que durante años integró el círculo de confianza de Tini y posteriormente comenzó a trabajar con Emilia.

“Fue amigo de toda la vida de Tini, empezó con ella cuando estaba en Disney. Era el hombre de confianza de la familia”, relató.

Se develó la verdad del enfrentamiento entre Tini y Emiliahttps://t.co/5Vak54KJc5 pic.twitter.com/iNlWx56pVo — Laura Ubfal (@laubfal) October 1, 2026

La periodista indicó que ese vínculo terminó por motivos que prefirió no revelar y agregó que lo que habría generado mayor malestar fue que posteriormente el músico fuera contratado por Emilia. “Hay cosas que no se pueden contar, que las contará Tini cuando tenga ganas”, aclaró.

La denuncia que sacude a la televisión

Ubfal también se refirió a la situación de un integrante del ambiente televisivo involucrado en una denuncia judicial y remarcó que existen versiones contrapuestas entre las partes. “Es muy confuso todo”, expresó, al señalar que será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió a partir de las pruebas y pericias correspondientes.

Además, consideró que el episodio podría obligarlo a apartarse temporalmente de la televisión hasta que exista mayor claridad sobre la causa.

Joaquín Levinton se defiende de las acusacioneshttps://t.co/uHdeJAHQtQ pic.twitter.com/XRR6h8l1ON — Laura Ubfal (@laubfal) September 30, 2026

Finalmente, al ser consultada por Mirtha Legrand, Ubfal aseguró que por el momento continúa internada y que todavía no está previsto su regreso inmediato a la pantalla. “Por ahora está todo bien, todo divino, pero la tienen internada”, cerró.

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