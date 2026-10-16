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Atropellaron a inspector de transito: el conductor asegura que no lo vio
Ocurrió ayer por la tarde en la esquina de la Avenida Alem y Rodríguez, en el marco del operativo por la Marcha Federal Universitaria.
Un inspector de tránsito resultó herido este jueves por la tarde luego de ser atropellado por un automóvil mientras realizaba tareas de control en la intersección de avenida Alem y Rodríguez en el marco del operativo por la Marcha Federal Universitaria.
El accidente ocurrió alrededor de las 17.30 y fue protagonizado por un Chevrolet Sonic, patente MEM238, conducido por Pedro Sgattoni, de 20 años, quien por motivos que se investigan embistió al trabajador municipal.
Según informaron fuentes policiales, el agente fue identificado como Leonardo Marillán, quien sufrió politraumatismos leves como consecuencia del impacto.
Personal sanitario acudió al lugar y trasladó al inspector en ambulancia al Hospital Español, donde recibió atención médica. De acuerdo con los datos a los que accedió la redacción de LA BRÚJULA 24, las lesiones no representaban riesgo para su vida.
En tanto, agentes de Control de Tránsito Urbano realizaron los correspondientes controles de alcoholemia, que arrojaron resultados negativos. También se solicitó la presencia de peritos para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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