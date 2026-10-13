Diego “Peque” Schwartzman será padre por primera vez junto a Eugenia De Martino, según confirmó la periodista Laura Ubfal durante su columna en el programa "Hora Pico", por La Brújula 24.

“Hace siete años que está con Eugenia y ahora esperan su primer hijo”, contó Ubfal al repasar algunas de las novedades del mundo del espectáculo.

El extenista argentino, retirado recientemente de la actividad profesional, atraviesa así una nueva etapa personal después de una extensa carrera que lo tuvo durante años entre los principales representantes nacionales del circuito internacional.

Durante la entrevista, Ubfal destacó además el buen presente mediático de Schwartzman, que después de dejar el tenis comenzó a aparecer con mayor frecuencia en programas de televisión y plataformas de streaming. “Está en los streams, está en todos lados”, señaló la periodista, antes de recordar también su participación en MasterChef.

La noticia del embarazo aparece después de varios años de relación entre Schwartzman y De Martino, quienes ahora se preparan para la llegada de su primer hijo.

En la misma charla, Ubfal también repasó otros temas de actualidad vinculados con figuras del espectáculo y la televisión, aunque la novedad sobre el extenista aportó uno de los datos positivos de la jornada.

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