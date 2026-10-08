Los motivos del conflicto entre Robertito Funes Ugarte y Telefe

Durante su habitual columna en Hora Pico, por La Brújula 24, Laura Ubfal brindó detalles sobre la situación de Robertito Funes Ugarte en Telefe, donde su continuidad permanece indefinida a raíz de diferencias contractuales con las nuevas autoridades de la señal.

"Es un tema contractual. Él, cuando entró al canal, entró al noticiero, convocado por Roberto Mayo, hace ocho o nueve años", explicó la periodista, quien señaló que el conflicto surgió cuando la empresa decidió modificar su encuadre laboral.

Según detalló, el conductor dejó de pertenecer al área de noticias y pasó a la programación artística, una modalidad que implica condiciones de contratación diferentes. "El noticiero tiene empleados. El canal tiene artística, talentos. Y los talentos van por contrato y facturación. Y él seguía como empleado", sostuvo.

Ubfal explicó que la propuesta implica abandonar su condición de trabajador en relación de dependencia, con la consecuente pérdida de determinados beneficios laborales. "Primero dijo sí, después lo pensó y ahora no está muy convencido y dijo que está en un limbo. Capaz que todavía habla y se queda", señaló.

También indicó que Sol Pérez aparece como posible reemplazante en uno de los programas de la señal y mencionó que la participación del conductor en otro ciclo televisivo no habría resultado del agrado de las autoridades. "Él quiere que le reconozcan la antigüedad", agregó la especialista, quien consideró que la resolución dependerá de las negociaciones y del asesoramiento legal que reciba.

La columna también tuvo espacio para las novedades sentimentales del espectáculo. Ubfal se refirió a la reconciliación de Zaira Nara con Jakob von Plessen, después de cuatro años separados y ocho de relación. "Ayer lo confesó, habló con Pollo Álvarez y dijo: 'Volvimos', que está contenta por los chicos", comentó.

En ese contexto, también mencionó los rumores de un acercamiento entre Diego Leuco y Sofía Martínez, quienes fueron vistos juntos durante el partido de despedida de Lionel Messi de la selección argentina. "Todo el mundo dice que volvieron. Estaban a los besos ahí en la cancha", aseguró.

Otro de los temas abordados fue la situación de Morena Rial, quien pudo reencontrarse con sus dos hijos durante un festejo de cumpleaños. "La Justicia la dejó salir por dos horas para estar justamente con sus hijos", relató Ubfal, y explicó que la celebración se realizó en una plaza de Colegiales, donde estuvieron presentes familiares y allegados.

Finalmente, la periodista analizó la transmisión televisiva del encuentro de despedida de Messi y las críticas que recibió Pablo Giralt por sus intervenciones durante las actuaciones musicales. "Hablé con la gente de Telefe y la gente de Telefe ama a Pablo Giralt. Dicen que el público también lo quiere un montón y que ellos ordenaron que lea los mensajes", explicó, al tiempo que destacó los elevados niveles de audiencia alcanzados por la transmisión.

Recordá que para conocer más de estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.