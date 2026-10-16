Detienen a un joven con una notebook robada que ofrecía para la venta

Un joven de 20 años fue aprehendido durante un procedimiento policial realizado en Bahía Blanca, luego de intentar escapar de los efectivos que lo investigaban por la presunta comercialización de una notebook denunciada como robada.

El operativo estuvo a cargo de personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda y se desarrolló este jueves, alrededor de las 21, en la intersección de Castro Barros y Maestro Piccioli.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso, identificado como Damián Nicolás Castro, advirtió la presencia de los uniformados e intentó darse a la fuga, desobedeciendo la orden de detenerse. Finalmente, fue interceptado a pocos metros, aunque opuso resistencia al procedimiento.

En el marco de la investigación, los efectivos establecieron que el joven ofrecía a la venta una notebook Samsung Book 3 de color gris, que había sido sustraída el pasado 6 de octubre de un inmueble ubicado en Blandengues 748.

El dispositivo fue secuestrado y posteriormente reconocido por la denunciante como de su propiedad. Castro quedó aprehendido por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y encubrimiento, con intervención de las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 15 y N° 7.

Por otra parte, los investigadores procuran determinar si el acusado tiene vinculación con otros hechos de características similares y avanzan con las gestiones para obtener una orden de allanamiento.