Roberto Pettinato fue internado en España

Roberto Pettinato debió ser internado en España mientras hacía una serie de presentaciones vinculadas con la música y el humor, según contó la periodista Laura Ubfal.

Durante su participación en "Hora Pico", por La Brújula 24, Ubfal explicó que el músico sufrió una fuerte pérdida de la voz cuando tenía prevista una presentación en Málaga.

“Aparentemente está internado. Está con un tema de que perdió la voz”, señaló la periodista, y agregó que Pettinato se mostró públicamente afectado por el cuadro y que por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre su estado.

La situación, según explicó, iría más allá de una disfonía. Durante la charla se mencionó la posibilidad de que exista algún proceso infeccioso o bacteriano, aunque no hubo hasta ahora un diagnóstico confirmado difundido públicamente.

Pettinato se encontraba en España acompañado por músicos, ya que tenía previstas distintas actuaciones de jazz, además de propuestas vinculadas con el humor. “Él mismo mostró cómo estaba y está bastante afectado. Veremos qué noticias hay en el día de hoy”, sostuvo Ubfal sobre la evolución del conductor.

Otro de los temas abordados en la columna fue MasterChef, que tuvo a Pachu Peña como primer eliminado. Ubfal señaló que su salida ya era prácticamente conocida y recordó que el humorista se encuentra en Europa desde hace algunas semanas. También sostuvo que podría existir alguna posibilidad de regreso más adelante, teniendo en cuenta los repechajes habituales de este tipo de formatos.

También se refirió a la situación entre Facundo Moyano y Candela Arizaga. Ubfal contó que apareció una imagen de ambos juntos en Madrid y recordó que existía una causa vinculada a una denuncia por violencia de género. “Ellos están juntos”, resumió al referirse a la situación.

Durante la charla también hubo lugar para analizar los jurados y figuras de la televisión actual. Ubfal consideró que reemplazar a Donato De Santis en MasterChef no fue sencillo y reconoció que Maru Botana genera opiniones divididas entre los espectadores. La conversación derivó además en las actitudes de Germán Martitegui y del Puma Rodríguez como jurados.

En ese contexto, la periodista planteó un problema más general: la falta de figuras para televisión y teatro. Explicó que cada vez resulta más difícil conformar elencos con nombres capaces de convocar público y mencionó incluso dificultades para armar temporadas teatrales en Mar del Plata. “No hay figuras, no hay artistas, no hay ficciones”, sintetizó.

Recordá que para conocer más sobre estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.