Murió el meteorólogo Fernando Confessore: tenía 58 años

El reconocido meteorólogo y periodista argentino Fernando Confessore murió a los 58 años, según se confirmó durante la mañana de este viernes 16 de octubre. Su fallecimiento se produjo de manera repentina y generó conmoción en el ámbito de los medios de comunicación.

De acuerdo con la información difundida por los medios capitalinos, Confessore sufrió una descompensación mientras se encontraba en su domicilio, cerca de la medianoche del jueves 15 de octubre.

El episodio tuvo un desenlace fatal y la noticia trascendió durante las primeras horas de este viernes. Confessore era una figura reconocida por su actividad vinculada a la meteorología y el periodismo, disciplinas en las que desarrolló su trayectoria profesional.

Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias de su fallecimiento ni se difundió información oficial acerca de las causas que provocaron la descompensación.