La columna de la Ubfal: el día después del cruce con Isabel en GH

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió las principales noticias del mundo de la farándula, dentro de su habitual columna en el programa “Hora Pico”.

“Isabel De Negri no da el brazo a torcer y hoy va a estar de nuevo en el debate por decisión de la producción. Hoy no irá al programa de Verónica Lozano ni al de Georgina Barbarossa. Fue fuerte escucharla y verla, entender que no habla en broma y se cree todo lo que dice. Se llama a sí misma La Queen que quiere llegar a la calle Corrientes, para mi es una imitación barata de Graciela Alfano. Tiene toda la expectativa de entrar al repechaje. Mostró su costado más machista con varias de sus actitudes”.

“Anoche en el Bailando se desgarró Lourdes Sánchez en un músculo de la ingle. Hoy y mañana graban y ella no podrá bailar. Veremos si llega al lunes antes de la sentencia. Se tiene que hacer un chequeo para ver la gravedad de la lesión. Se ha presentado después de una operación de columna. Entre Moria Casán y Pampita, pese a que creíamos que estaba todo bien, las cosas siguen muy mal. La vedette trató de ‘pibita’ a la modelo, a la cual acusó de no entender los códigos del show”.

“Soledad Aquino tuvo palabras muy elogiosas para con Milett Figueroa, la cuarta mujer pública de Marcelo Tinelli, además de Paula Robles y Guillermina Valdés. La primera pareja del conductor televisivo habló también del casamiento que se viene en febrero de Cande Tinelli con Coti y se mostró muy contenta en tal sentido”.

Para conocer más sobre todos estos temas podés ingresar al sitio www.laubfal.com.