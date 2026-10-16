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La bahiense Verónica Lozano debuta en la nueva temporada de MasterChef Junior
La conductora será una de las grandes protagonistas del regreso del reality gastronómico a Telefe. Estará con Ian Lucas, Germán Martitegui y Maru Botana.
La bahiense Verónica Lozano sumará un nuevo desafío a su extensa trayectoria televisiva. Este viernes 16 de octubre, a las 21.30, debutará como conductora de la tercera temporada de MasterChef Junior, el certamen gastronómico de Telefe que tendrá como protagonistas a 12 chicos apasionados por la cocina.
Después de casi una década al frente de Cortá por Lozano, la presentadora incursionará en un formato diferente, en el que deberá acompañar a los pequeños participantes durante las distintas pruebas y combinar el entretenimiento con una dinámica adaptada a sus edades.
En una entrevista con Clarín, Lozano reconoció que uno de los principales desafíos será encontrar la manera adecuada de comunicarse con los concursantes, sin subestimar sus capacidades ni perder de vista que se trata de una competencia.
"Esta versión del ciclo requiere otro lenguaje. No hay que subestimar a los chicos, sino hablarles de igual a igual, incorporar el humor y reconocer sus capacidades intelectuales y de comprensión", explicó.
La conductora también buscará aprovechar su formación en Psicología para generar un clima de confianza, especialmente en aquellos momentos en los que los participantes deban enfrentar devoluciones negativas o situaciones de frustración.
Otra de las novedades será la incorporación de Ian Lucas al jurado, que completarán Germán Martitegui y Maru Botana. El influencer, de 27 años, regresará al programa siete meses después de haberse consagrado ganador de MasterChef Celebrity, aunque esta vez tendrá la responsabilidad de evaluar las preparaciones.
"El cambio es muy grande porque una cosa es cocinar frente a las hornallas y otra es tener que dar una devolución sobre un plato y hacer una crítica constructiva", reconoció.
Durante las últimas semanas también circularon versiones sobre una supuesta disputa entre Lozano y Lucas por la conducción del ciclo, debido a que inicialmente se mencionó al creador de contenidos como posible presentador.
Sin embargo, ambos descartaron cualquier enfrentamiento y aseguraron que mantienen una buena relación. La bahiense explicó que Federico Levrino, director de Programación y Contenidos de Telefe, fue quien la convocó para encabezar el proyecto y que la participación de Lucas estaba contemplada dentro de la propuesta.
✨ ¡Los más chicos llegan a la cocina más famosa para cocinar a lo grande! 😎 Se viene una nueva aventura para disfrutar junto a nuestro jurado de lujo @germantegui @Marubotana_ok @Ianlucasok 🤩 🔥 GRAN ESTRENO | #MasterchefJunior el próximo viernes a las 21.30hs con @verolozanovl por Telefe— telefe (@telefe) October 10, 2026
De esta manera, Lozano se convertirá en una de las principales figuras de la nueva apuesta del canal, que buscará recuperar la esencia de MasterChef Junior con una combinación de aprendizaje, competencia y entretenimiento.
Para la conductora nacida en Bahía Blanca, el estreno representará una oportunidad de ampliar su recorrido profesional y mostrar una faceta diferente frente a las cámaras, esta vez acompañando a una generación de pequeños cocineros que buscarán sorprender al público con sus habilidades.
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