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Quiso atropellar a policías con un camión y protagonizó una persecución de 65 kilómetros
El conductor, de 25 años, fue detenido en Pigüé después de escapar de un control vial. En 2024 había protagonizado otro episodio similar que terminó con una camioneta destruida en Bahía Blanca.
Un joven de 25 años fue detenido luego de protagonizar una persecución policial de 65 kilómetros a bordo de un camión, tras intentar atropellar a efectivos que pretendían identificarlo en un control de tránsito.
El episodio ocurrió este sábado, cuando personal del Destacamento Vial Guaminí intentó detener la marcha de un Mercedes Benz L1134 en el cruce de las rutas nacional 33 y provincial 85.
Según informaron fuentes policiales, el conductor ignoró las indicaciones de los agentes e intentó embestirlos con el vehículo, para luego darse a la fuga.
A partir de ese momento comenzó una persecución que se extendió aproximadamente 65 kilómetros, hasta llegar al acceso a Pigüé.
Con la colaboración de efectivos de la Comisaría Primera de esa localidad, finalmente lograron interceptar el camión en calle Belgrano y detener a su conductor, identificado como Marcos Uriel Schell (25), domiciliado en Pigüé.
El vehículo fue secuestrado y el joven quedó a disposición de la UFIJ Nº 3 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, acusado de desobediencia e infracción a la Ley de Tránsito.
No obstante, las autoridades señalaron que no es la primera vez que Schell protagoniza una persecución policial de estas características. El 8 de diciembre de 2024 había sido detenido después de sustraer una camioneta Chevrolet D-20 perteneciente a su padre y escapar de distintos controles policiales sobre la ruta nacional 33.
En aquella oportunidad, circuló por Coronel Suárez, Pigüé y Tornquist, mientras otros automovilistas debían apartarse de su camino para evitar ser chocados. La fuga terminó en el acceso a Bahía Blanca, cuando perdió el control de la camioneta y chocó contra un poste, provocando importantes daños que dejaron el vehículo destruido.
Por aquel episodio también había quedado a disposición de la Justicia, acusado de desobediencia.
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