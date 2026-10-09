La bahiense Verónica Lozano conducirá MasterChef Junior: cuándo se estrena en Telefe

La bahiense Verónica Lozano asumirá un nuevo desafío en su carrera televisiva: estará al frente de MasterChef Junior, el certamen gastronómico que regresará a la pantalla de Telefe con la participación de niños que demostrarán sus habilidades en la cocina.

El estreno está previsto para el viernes 16 de octubre, a las 21.30, según la información difundida sobre la nueva apuesta del canal.

📺 El jurado de #MasterChefJunior estará integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas https://t.co/9Ro30Cjggd — Fefe (@fedeebongiorno) October 3, 2026

La conductora, que desde hace años ocupa un lugar destacado en la televisión argentina, sumará así un formato diferente a su trayectoria profesional, esta vez acompañando a los pequeños participantes en una competencia que combinará creatividad, aprendizaje y desafíos culinarios.

De acuerdo con lo publicado por el sitio especializado Telebajocero, el programa contará con distintas pruebas gastronómicas en las que los concursantes deberán demostrar sus conocimientos, habilidades y capacidad para elaborar platos.

La elección de Lozano representa una nueva apuesta de Telefe por una de sus figuras más reconocidas, cuya experiencia frente a las cámaras y estilo de conducción estarán al servicio de un ciclo orientado al entretenimiento familiar.

La confirmación del estreno comenzó a circular en las redes sociales, donde también se difundió la fecha y el horario de emisión, lo que generó expectativas entre los seguidores del formato.

De esta manera, Verónica Lozano volverá a ocupar un lugar central en la programación del canal, esta vez con un concurso que tendrá a los más chicos como protagonistas y que marcará una nueva etapa en su extensa carrera televisiva.