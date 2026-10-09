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La bahiense Verónica Lozano conducirá MasterChef Junior: cuándo se estrena en Telefe

La reconocida conductora estará al frente de una nueva edición del certamen gastronómico, que tendrá como protagonistas a pequeños talentos de la cocina. El programa ya tiene fecha y horario de estreno.

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La bahiense Verónica Lozano asumirá un nuevo desafío en su carrera televisiva: estará al frente de MasterChef Junior, el certamen gastronómico que regresará a la pantalla de Telefe con la participación de niños que demostrarán sus habilidades en la cocina.

El estreno está previsto para el viernes 16 de octubre, a las 21.30, según la información difundida sobre la nueva apuesta del canal.

La conductora, que desde hace años ocupa un lugar destacado en la televisión argentina, sumará así un formato diferente a su trayectoria profesional, esta vez acompañando a los pequeños participantes en una competencia que combinará creatividad, aprendizaje y desafíos culinarios.

De acuerdo con lo publicado por el sitio especializado Telebajocero, el programa contará con distintas pruebas gastronómicas en las que los concursantes deberán demostrar sus conocimientos, habilidades y capacidad para elaborar platos.

La elección de Lozano representa una nueva apuesta de Telefe por una de sus figuras más reconocidas, cuya experiencia frente a las cámaras y estilo de conducción estarán al servicio de un ciclo orientado al entretenimiento familiar.

La confirmación del estreno comenzó a circular en las redes sociales, donde también se difundió la fecha y el horario de emisión, lo que generó expectativas entre los seguidores del formato.

De esta manera, Verónica Lozano volverá a ocupar un lugar central en la programación del canal, esta vez con un concurso que tendrá a los más chicos como protagonistas y que marcará una nueva etapa en su extensa carrera televisiva.

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