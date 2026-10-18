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Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por el puente de calle Líbano
Desde este lunes, las modificaciones alcanzan a las líneas 506, 514 y 519, que utilizarán el cruce transitorio sobre el Canal Maldonado.
A partir de este lunes 19 de octubre, tres líneas de colectivos modificarán sus recorridos para comenzar a circular por el puente transitorio de calle Líbano, recientemente habilitado sobre el Canal Maldonado.
Los cambios alcanzan a las líneas 506, 514 y 519, que incorporarán el nuevo cruce a sus trayectos habituales, con modificaciones en distintas calles de los barrios cercanos.
La estructura metálica fue habilitada el viernes pasado y permite recuperar parte de la conectividad entre sectores de la ciudad afectados por las obras de reconstrucción del Canal Maldonado.
El puente tiene 24 metros de largo y 8,75 metros de ancho, cuenta con dos carriles para el tránsito vehicular y veredas peatonales independientes. Su instalación demandó una inversión de $616.925.000.
Los nuevos recorridos de colectivos serán los siguientes:
Línea 506
Desde Villa Muñiz hacia Pacífico y 17 de Mayo: Martín Rodríguez, Líbano, Francia, Carlos Gardel, 17 de Mayo, Pampa Central, Maldonado, Pacífico, 17 de Mayo, Líbano, Martín Rodríguez, Don Bosco, Paraná y recorrido habitual.
Línea 519
Desde General Cerri hacia Bahía Blanca: Martín Gil, 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco, Brasil, Pampa Central y recorrido habitual.
Desde Bahía Blanca hacia General Cerri: Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, Catamarca, 17 de Mayo, Martín Gil y recorrido habitual.
Línea 514
Desde Maldonado hacia el Centro: 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco hasta Rondeau y recorrido habitual.
Desde el Centro hacia Maldonado: Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, Catamarca, 17 de Mayo y recorrido habitual.
Además de las modificaciones en el transporte público, la habilitación del puente implicó cambios en la circulación vehicular de la zona.
La calle Líbano, entre 17 de Mayo y Francia, tiene sentido único descendente, mientras que Francia mantiene su sentido único desde Líbano hacia la rotonda de Don Bosco. Por su parte, Carlos Gardel tiene sentido único ascendente desde la rotonda hasta 17 de Mayo.
El puente permanecerá habilitado mientras se construye la estructura definitiva de hormigón, en el marco de las obras de reconstrucción del Canal Maldonado.
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