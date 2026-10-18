Motociclista murió tras chocar con un auto cerca de El Cholo

Un hombre de 50 años murió el sábado por la noche como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional 3, a la altura del kilómetro 696, en cercanías a El Cholo.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo alrededor de las 22.30 e involucró a un Chevrolet Aveo, conducido por Jordan Arce Añazgo (42), y una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos.

La víctima fatal fue identificada como Jorge Mauricio Acevedo (50), residente de la zona, quien circulaba al mando del rodado menor y falleció como consecuencia del impacto.

Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar luego de recibir un llamado al servicio de emergencias 911 y constató el accidente. Por el momento, no se informaron las circunstancias en las que se produjo la colisión ni la mecánica del siniestro.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa caratulada como homicidio culposo.