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Motociclista murió tras chocar con un auto cerca de El Cholo
Fue sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 696. La víctima tenía 50 años y falleció como consecuencia del impacto.
Un hombre de 50 años murió el sábado por la noche como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional 3, a la altura del kilómetro 696, en cercanías a El Cholo.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo alrededor de las 22.30 e involucró a un Chevrolet Aveo, conducido por Jordan Arce Añazgo (42), y una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos.
La víctima fatal fue identificada como Jorge Mauricio Acevedo (50), residente de la zona, quien circulaba al mando del rodado menor y falleció como consecuencia del impacto.
Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar luego de recibir un llamado al servicio de emergencias 911 y constató el accidente. Por el momento, no se informaron las circunstancias en las que se produjo la colisión ni la mecánica del siniestro.
La investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa caratulada como homicidio culposo.
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