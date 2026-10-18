Robó un auto, chocó y quedó internado en grave estado

Un hombre de 32 años se encuentra internado en grave estado luego de protagonizar un accidente de tránsito con un auto que había sido robado minutos antes en la localidad de Pigüé.

El episodio ocurrió este domingo, alrededor de las 6.30, cuando un Peugeot 504 chocó en la intersección de las calles Ruperto Tanco y La Pampa.

Personal policial y una ambulancia acudieron al lugar y encontraron al conductor, identificado como Juan Luis Polidoro (32), quien era el único ocupante del vehículo. Debido a las lesiones sufridas en el impacto, el hombre fue trasladado al hospital local, donde quedó internado con riesgo de vida.

Sin embargo, pocos minutos después de su ingreso al centro de salud, los investigadores establecieron que el Peugeot 504 había sido robado instantes antes.

Según informaron fuentes policiales, el rodado pertenecía a Oscar René Simón (51) y se encontraba estacionado frente a su domicilio, ubicado en Martínez de Hoz 750, cuando fue sustraído.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la detención de Polidoro en el hospital, donde permanece internado bajo custodia policial. La investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa por hurto automotor.