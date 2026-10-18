Destacada C
Robó un auto, chocó y quedó internado en grave estado
El hecho ocurrió esta mañana en Pigüé. El conductor, de 32 años, sufrió heridas de gravedad y permanece hospitalizado con custodia policial.
Un hombre de 32 años se encuentra internado en grave estado luego de protagonizar un accidente de tránsito con un auto que había sido robado minutos antes en la localidad de Pigüé.
El episodio ocurrió este domingo, alrededor de las 6.30, cuando un Peugeot 504 chocó en la intersección de las calles Ruperto Tanco y La Pampa.
Personal policial y una ambulancia acudieron al lugar y encontraron al conductor, identificado como Juan Luis Polidoro (32), quien era el único ocupante del vehículo. Debido a las lesiones sufridas en el impacto, el hombre fue trasladado al hospital local, donde quedó internado con riesgo de vida.
Sin embargo, pocos minutos después de su ingreso al centro de salud, los investigadores establecieron que el Peugeot 504 había sido robado instantes antes.
Según informaron fuentes policiales, el rodado pertenecía a Oscar René Simón (51) y se encontraba estacionado frente a su domicilio, ubicado en Martínez de Hoz 750, cuando fue sustraído.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a la detención de Polidoro en el hospital, donde permanece internado bajo custodia policial. La investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa por hurto automotor.
Robó un auto, chocó y quedó internado en grave estado
Motociclista murió tras chocar con un auto cerca de El Cholo
Dos de cada tres argentinos se quedan sin plata diez días antes de fin de mes
Se prendió fuego un sector del predio del club Villa Mitre
Docentes: cuánto van a cobrar con el nuevo aumento salarial
Más Leídas
-
Noticias A7 horas ago
Le parecieron caros los cigarrillos, rompió un vidrio con una barreta y terminó preso
-
Noticias B20 horas ago
Atacó a su pareja porque le revisó el celular: la golpeó con una silla y amenazó con incendiar la casa
-
Noticias A7 horas ago
La historia de Cecilia, mamá de los primeros trillizos varones de Bahía
-
Noticias B23 horas ago
Bahía Blanca tuvo el comienzo de octubre más frío de los últimos 10 años
-
Noticias B20 horas ago
Cómo cambió la natalidad en Bahía Blanca: qué dicen las cifras de los últimos años
-
Deportes15 horas ago
El esperanzador mensaje de Dibu Martínez después de ser operado
-
Noticias B24 horas ago
Denunciaron por presunta estafa a Hernán Casciari y el escritor salió a defenderse
-
Deportes21 horas ago
Liga del Sur: San Francisco ganó un duelo clave y Huracán sigue arriba