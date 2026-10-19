Deportes
Boca recupera a Paredes para la revancha ante Vasco da Gama
El capitán se recuperó de un desgarro en apenas 11 días y estará disponible para el partido del martes en Brasil. Arruabarrena deberá decidir si será titular.
Una gran noticia para Boca en la previa de un partido decisivo. Leandro Paredes se recuperó en tiempo récord de su lesión muscular y quedó a disposición del entrenador Rodolfo Arruabarrena para la revancha ante Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana.
El mediocampista había sufrido un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho durante el empate 2 a 2 frente a Instituto, en Córdoba, hace apenas 11 días.
Sin embargo, su evolución fue más rápida de lo esperado. El futbolista realizó un tratamiento con plasma rico en plaquetas y respondió favorablemente durante la recuperación.
La confirmación llegó este domingo, cuando Paredes participó de la práctica de fútbol reducido sin presentar molestias, por lo que está en condiciones de sumar minutos en el encuentro del martes.
Ahora, la decisión será del cuerpo técnico. Arruabarrena deberá evaluar si lo incluye desde el inicio o lo utiliza como alternativa durante el segundo tiempo, teniendo en cuenta el riesgo de una recaída.
Boca afrontará la revancha en el Maracaná de Río de Janeiro, con la obligación de revertir el 1 a 0 sufrido en La Bombonera.
Fuente: TyC
Boca recupera a Paredes para la revancha ante Vasco da Gama
Liga del Sur: Villa Mitre y Bella Vista cierran una fecha que tiene al rojo vivo la pelea por el descenso
Agredió ferozmente a su pareja y forcejeó con los policías: quedó detenido
Lula y Bolsonaro protagonizaron un duro debate antes del balotaje en Brasil
El truco del bicarbonato en el tacho de basura: para qué sirve: cada cuánto cambiarlo
Más Leídas
-
Noticias B16 horas ago
Motociclista murió tras chocar con un auto cerca de El Cholo
-
Noticias B23 horas ago
Le parecieron caros los cigarrillos, rompió un vidrio con una barreta y terminó preso
-
Noticias B24 horas ago
La historia de Cecilia, mamá de los primeros trillizos varones de Bahía
-
La región16 horas ago
Robó un auto, chocó y quedó internado en grave estado
-
Noticias A12 horas ago
Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por el puente de calle Líbano
-
La región16 horas ago
Quiso atropellar a policías con un camión y protagonizó una persecución de 65 kilómetros
-
Noticias B20 horas ago
Se prendió fuego un sector del predio del club Villa Mitre
-
Noticias B20 horas ago
Docentes: cuánto van a cobrar con el nuevo aumento salarial