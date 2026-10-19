Boca recupera a Paredes para la revancha ante Vasco da Gama

Una gran noticia para Boca en la previa de un partido decisivo. Leandro Paredes se recuperó en tiempo récord de su lesión muscular y quedó a disposición del entrenador Rodolfo Arruabarrena para la revancha ante Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El mediocampista había sufrido un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho durante el empate 2 a 2 frente a Instituto, en Córdoba, hace apenas 11 días.

Sin embargo, su evolución fue más rápida de lo esperado. El futbolista realizó un tratamiento con plasma rico en plaquetas y respondió favorablemente durante la recuperación.

La confirmación llegó este domingo, cuando Paredes participó de la práctica de fútbol reducido sin presentar molestias, por lo que está en condiciones de sumar minutos en el encuentro del martes.

Ahora, la decisión será del cuerpo técnico. Arruabarrena deberá evaluar si lo incluye desde el inicio o lo utiliza como alternativa durante el segundo tiempo, teniendo en cuenta el riesgo de una recaída.

Boca afrontará la revancha en el Maracaná de Río de Janeiro, con la obligación de revertir el 1 a 0 sufrido en La Bombonera.

Fuente: TyC