Adrián Suar avala el voto de Agustina Cherri y gran elenco

Marcos vs Nacho, la grieta, la homosexualidad y la locura de las redes

Mientras ellos permanecen dentro de la Casa y seguramente sean dos de los finalistas del juego de “Gran Hermano“, el afuera polemiza sobre sus vidas, sus familias, sus entornos y suma ingredientes que ni ellos mismos conocen sobre sí mismos a traves de las miradas de los demás.

Tan es así que hasta la apertura de Sesiones del Congreso sirvió para relacionar el tema con “Gran Hermano”. Increíble.

Obvio que le van a dar la final a Nacho, se nota la localia que tiene @GranHermanoAr y todos los del ambiente de los medios porteños, van a decir que Marcos ya tiene 2 motos posiblemente una casa y de premio consuelo a nacho lo hacen ganador! Gran Armado #GH23 #GranHermano — BHEIL ➐ (@bheilmusic) March 1, 2023

Ay no me aburrí de GH No dejan disfrutar del programa. Son injustos y amarillistas por todos lados. Periodistas, fandom y público en general. NACHO es el ganador porque jugó y creció en el juego, lo demás es pura novela para disfrazar la realidad de ROMINA y JULIETA#GranHermano

La apertura de sesiones del Congreso es la hinchada de Gran Hermano pero a mayor escala — Lean ⭐⭐⭐ (@amarillalean) March 1, 2023

Desde la producción estas últimas semanas van a hacer hasta lo imposible para hacer decaer la imagen de Marcos y no dejarlo ganar, estén atentos que seguro ya están todos entrenados en cómo no dejar que gane #GranHermano el primo.

Hagamos aguante!#GH22 #GH2022 #GH23 #GH2023

— Luciano Pérez Assad (@LuchitoAssad) March 1, 2023

Marcos Ginnochio, de 23 años, salteño de origen, católico creyente, estudiante de abogacía y campeón de Jitsu, representa, sin que él lo avale, lo promueva o lo afirme, los valores familiares tradicionales (aunque sus padres están separados), y las redes lo han ubicado a la derecha de la visión política (su padre es funcionario de la Municipalidad salteña) y lo pone como ejemplo del joven que la sociedad necesita al no generar conflictos dentro del juego y avanzar por su belleza (no hay dudas), sus actitudes solidarias con sus compañeros en momentos de crisis y la paz que transmite en el día a día. Marcos nunca se relacionó sexualmente en la Casa con ningún jugador o jugadora.

Su hermana, Valentina, familiar que aceptó el desafío de compartir con él los días en la Casa, le sumó en lo externo (su belleza) y en lo interno, con sus mismos valores personales.

En la contraparte, Juan Ignacio Castañares Fuentes (Nacho), tiene 19 años, es futbolista y vive en el barrio porteño de Almagro, pero nacíó en Madrid, porque sus padres vivían en España. Su madre volvió a vivir a Buenos Aires cuando su padre formó pareja con otro hombre y desde los 5 años viajó solo a España para ver a su padre, mientras era criado en Argentina por su madre (que falleció el año pasado) y su abuela materna.

Nacho formaba parte de un grupo que fue expulsado de la Casa por sus acciones en el juego (los Monitos), pero se adaptó con el tiempo y armó pareja con Lucila (la Tora) desde que ella reingresó al reality.

Hasta ahora la visión sobre él era muy favorable en defensa de un joven que tuvo una infancia dificil desde lo personal y lo valoró por sus actitudes personales, simpatía y alegría en el juego.

Pero la polémica política y de género apareció al entrar su padre, Rodolfo, como familiar invitado, e inmediatamente se relacionó su condición de homosexual con una visión política kirchnerista.

Obvio, el papá de Marcos fue acusado por funcionarios municipales de pagar publicidad a GH, el papá de Nacho es estilista nada más y q yo sepa no ganan tanto jajaja. Ellas solo se basan en q Rodo es gay y por ser gay tiene relación con un productor, yo diría que eso es homofóbia. — JOSI (@JOSI32986285) February 28, 2023

Adrián Suar avala el voto de Agus Cherri y gran elenco

Se viene con todo la temporada alta de teatro en Buenos Aires y entre los títulos destacados se acerca una producción que lleva la firma de Adrián Suar.

Llega a la Argentina la aclamada obra “Votemos“, una comedia sentimental, que ofrece un debate sobre la salud mental, los límites de la convivencia y la estigmatización, con humor e ironía.

“Votemos” tiene un gran elenco que integran (por orden alfabético) Agustina Cherri, Gustavo Garzón, Juan Gil Navarro, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Carlos Portaluppi, Muriel Santa Ana y Alan Daicz, dirigidos por Daniel Barone.

“Votemos” es la adaptación teatral argentina del cortometra “Votamos”, nominado a los premios Goya en 2022 y pre-seleccionado para la “Short List” de los Premios Oscar.

La comedia es una producción de Adrián Suar y Preludio Producciones estrenará el próximo jueves 6 de Abril en el Teatro Metropolitan, y tendrá sus adaptaciones en España,

México y Canadá en 2024.

“Votemos” arranca con una reunión del consorcio en la que siete vecinos se reúnen para votar el cambio de ascensor; sin embargo, la noticia de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el departamento de uno de los propietarios, cae como una bomba en la comunidad y hace que los vecinos replanteen el rumbo del consorcio y debatan acaloradamente sobre sí deberían o no aceptar a ese nuevo vecino.

A través de la comedia “Votemos” nos habla de la salud mental, pero va más allá, nos coloca en un espejo donde las miserias no se pueden esconder, y nos hace cuestionarnos cómo realmente de tolerantes somos cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar.

Votemos trata temas actuales con una mirada distinta metiendo al espectador en la reunión del consorcio y haciendo que se ría, se enoje, se sorprenda y se emocione con las idas y vueltas de todos y un elenco de excelentes actores.

