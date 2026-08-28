Tini avanza en la recuperación de sus derechos y prepara su viaje a México

Laura Ubfal volvió a pasar este viernes por el aire del programa "Hora Pico", emitido por La Brújula 24, y repasó las principales novedades del mundo del espectáculo, con una noche de Gran Hermano cargada de tensión, buenos números de audiencia y varias salidas de la casa.

“Fue una noche de emoción, de primicia, de todo, y con un rating muy bueno”, destacó la periodista. Según precisó, el reality alcanzó picos de 12 puntos y promedió alrededor de 11,5, números que marcaron una recuperación para el ciclo.

“Gran Hermano se puso los pantalones largos, llegó con la autoridad y expulsó a dos participantes”, señaló Ubfal. A esas salidas se sumó la decisión de Brayan de abandonar voluntariamente la competencia detrás de su pareja.

Uno de los momentos más tensos tuvo como protagonista a “Campanita”, quien se resistió inicialmente a abandonar la casa después de ser expulsada. “Se atrincheró, terrible. Esta vez la convencieron y finalmente se fue”, relató la especialista, quien aseguró que incluso el personal de seguridad se encontraba preparado para intervenir.

Más allá de los conflictos, también hubo espacio para la emoción. Ubfal destacó el reencuentro que pudo vivir una de las participantes con integrantes de su familia. “Fue una felicidad para ella ver a su madre caminando, feliz y recuperada, y a su hija que cumple 18 años”, contó.

En materia de audiencia, señaló además el buen desempeño de otros ciclos de la televisión abierta. Guido Kaczka rondó los 7,6 puntos, mientras que LAM alcanzó 3,9 y Bendita se ubicó cerca de los 2,9.

De cara al fin de semana, Ubfal anticipó una fuerte competencia entre las principales propuestas televisivas. Andy Kusnetzoff contará con Maxi López, Georgina Barbarossa, Julieta Poggio y Gastón Edul, entre otros invitados. “Es una mesa muy interesante. Maxi López seguramente va a dar que hablar”, consideró, y sostuvo que el componente futbolero que aportarán el exjugador y Edul podría fortalecer la propuesta.

Por el lado de Mirtha Legrand, adelantó la presencia de Alejandro Lerner, Marcelo De Bellis, Gloria Carrá, la periodista Guadalupe Vázquez y Pampito. Para el domingo, en tanto, Juana Viale también tendrá una mesa con figuras del espectáculo.

Durante la columna también hubo lugar para el posible futuro deportivo de Mauro Icardi. Entre las alternativas que trascendieron aparecen Vasco da Gama y San Pablo, club que busca alternativas luego de la lesión de Jonathan Calleri. “San Pablo es más seductor que Vasco da Gama porque es un grande de Brasil”, opinó Ubfal.

La periodista habló además del regreso de varios humoristas vinculados históricamente a Marcelo Tinelli. Mencionó especialmente a Freddy Villarreal, convocado para interpretar nuevamente al expresidente Carlos Menem en la segunda temporada de una serie, y a Campi. “Los humoristas se están revalorizando. La gente los conoce de la televisión y de repente están haciendo ficciones, teatro y musicales”, destacó. En el caso de Villarreal, agregó que la propuesta será realizar el personaje sin utilizar máscaras.

Otro de los temas fue Moria Casán, cuya presencia televisiva seguirá creciendo con contenidos especiales y repeticiones vinculadas a su figura, en momentos en que también existe expectativa alrededor de la producción sobre su vida.

Finalmente, Ubfal dio novedades sobre el conflicto que atraviesa Tini Stoessel en torno al manejo de sus bienes y derechos. Según explicó, continúan las conversaciones y revisiones contables mientras la cantante se prepara para viajar a México. “Está avanzando el tema de los arreglos, obviamente económicos. Tini ya tiene que estar debutando dentro de pocos días en México y viaja el martes”, sostuvo.

La periodista afirmó que abogados y auditores trabajan en la reorganización patrimonial de la artista. “Se trata de recuperar derechos y recuperar lo que es de ella, básicamente”, expresó.

Ubfal vinculó la situación con el hecho de que la carrera de Stoessel comenzó cuando era muy joven y su entorno familiar se encargó durante años de administrar sus asuntos profesionales. “Siempre le manejaron todo los padres, confió y siguió así”, concluyó.

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