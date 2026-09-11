Vestuarista denuncia a Axel por acoso sexual: “Cada vez que escucho ‘Celebra la vida’ me descompongo"

Una vestuarista que había denunciado públicamente al cantante Axel por un presunto episodio de acoso sexual volvió a referirse al caso y aseguró que lo ocurrido continúa teniendo consecuencias en su vida cotidiana.

La mujer, identificada en otros medios como Griselda María, realizó un descargo en sus redes sociales en el que explicó que durante mucho tiempo tuvo miedo de contar la situación y que necesitó trabajar lo sucedido en terapia.

“Hoy me siento firme y acompañada como para poder blanquear esto que me preguntaron mucho por mensajes privados. Recuerden que tengo una vida personal que dirijo fuera de redes sociales. Me daba miedo contarlo”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, conocía al músico desde hacía más de una década y nunca había imaginado que atravesaría una situación de esas características con él.

“Lo trabajé en terapia, sobre todo porque es una persona que conocí por más de 10 años, que jamás me imaginé que iba a tener ese tipo de comportamiento para conmigo y en mi momento más vulnerable”, sostuvo.

La vestuarista también describió una de las consecuencias que, según afirmó, todavía le genera aquel episodio. “Cada vez que escucho ‘Celebra la vida’ me descompongo”, escribió en referencia a una de las canciones más conocidas del artista.

Según otras publicaciones que recogieron su relato, la mujer sostuvo que una de las situaciones habría ocurrido durante una prueba de vestuario en una habitación de hotel. Afirmó que salió del lugar “con las piernas temblando” y que posteriormente intentó conversar sobre lo sucedido con el cantante y su entorno.

Además de la acusación por presunto acoso, planteó un conflicto vinculado con su trabajo: aseguró que Axel le adeudaría honorarios y que se habría quedado con indumentaria que utilizaba para desempeñarse como vestuarista.

En ese contexto, dirigió una advertencia a otras mujeres que puedan trabajar con el músico: “Si son mujeres y tienen que trabajar cerca suyo, siempre pidan adelanto de efectivo a su productora y vayan acompañadas”.

De acuerdo con la información publicada hasta el momento, hubo una instancia de mediación relacionada con el conflicto, aunque no se alcanzó un acuerdo. La posibilidad de avanzar por otras vías judiciales estaría siendo evaluada por la mujer y su representación legal.

Axel no había realizado hasta este jueves una declaración pública sobre este nuevo descargo. Las afirmaciones corresponden al relato de la vestuarista y no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre los hechos denunciados.