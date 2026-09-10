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La Armada sortea lugares para viajar en la Fragata Libertad: cómo participar
Habrá 20 ganadores, cada uno con un acompañante, que podrán embarcar el próximo 19 de septiembre para acompañar desde el mar el regreso del buque escuela.
La Armada Argentina lanzó un sorteo abierto al público que permitirá a 40 personas vivir una experiencia poco habitual: viajar a bordo de la Fragata ARA Libertad durante el cierre de su 54° Viaje de Instrucción.
La iniciativa contempla 20 ganadores, quienes podrán asistir con un acompañante. El embarque se realizará el sábado 19 de septiembre desde el Apostadero Naval Buenos Aires, en coincidencia con el regreso del histórico buque escuela después de seis meses de navegación.
Para participar hay que seguir la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina, darle “me gusta” a la publicación del sorteo, compartirla en historias etiquetando a la institución y mencionar en los comentarios a la persona elegida como acompañante.
Los nombres de los seleccionados serán anunciados el lunes 14 de septiembre.
La Fragata Libertad partió de Buenos Aires el pasado 11 de abril para iniciar su 54° Viaje de Instrucción, encabezado por el capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres. Durante la travesía recorrió la costa este del continente americano y visitó nueve puertos extranjeros.
A bordo viajaron más de 250 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos, invitados y guardiamarinas en comisión. Este año participan 45 estudiantes de la Armada, quienes combinan clases académicas con distintas tareas operativas como parte de su formación profesional.
El sorteo busca acercar al público a una de las actividades más emblemáticas de la Armada y permitir que los ganadores sean parte del tramo final del regreso de uno de los símbolos navales argentinos.
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