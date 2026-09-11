Una joven cayó con su moto en el acceso a Tornquist y terminó en el hospital

Una joven debió ser trasladada al Hospital Municipal de Tornquist luego de protagonizar un accidente con su motocicleta durante la noche de este jueves en uno de los accesos a la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en el ingreso a Tornquist desde la Ruta Provincial 76, cuando la motociclista, por causas que todavía se desconocen, perdió la estabilidad y cayó sobre la calzada.

Según informó Noticias Tornquist, la joven circulaba a bordo de una moto Honda y llevaba colocado el casco al momento del accidente. Sus datos personales no fueron difundidos.

En primera instancia fue asistida por personas que transitaban por el sector y posteriormente arribaron al lugar Bomberos Voluntarios de Tornquist, efectivos de la Policía Comunal y una ambulancia del Hospital Municipal.

Finalmente, la motociclista fue trasladada al centro de salud para recibir atención médica, mientras que personal de Tránsito colaboró en el lugar para ordenar la circulación y preservar el sector donde se produjo el siniestro.