Insólito robo: se llevaban una heladera arriba de un triciclo

Una insólita escena terminó con dos hombres detenidos en Coronel Pringles: vecinos los sorprendieron mientras se llevaban una heladera de una vivienda y la transportaban arriba de una bicicleta tipo triciclo.

Según publica el diario El Orden, el hecho ocurrió el martes por la tarde y fueron detenidos Marcos Nicolás Andrade, de 31 años, y Cristian Sánchez, de 39, ambos residentes de esa localidad.

La Policía Comunal indicó que los habitantes de la cuadra sabían que la casa se encontraba sin moradores porque su propietario, un adulto mayor, había sido internado en un hogar para recibir cuidados por problemas de salud.

Alrededor de las 14, observaron a dos hombres salir del inmueble con una heladera Eslabón de Lujo apoyada sobre un triciclo rojo. Ante la llamativa maniobra, comenzaron a seguirlos y dieron aviso a la Policía.

Los efectivos lograron interceptarlos poco después en la esquina de Belgrano y Rauch, donde secuestraron tanto la heladera como el triciclo utilizado para trasladarla.

La sorpresa no terminó allí. Durante la requisa, los policías también encontraron en el bolsillo de uno de los sospechosos tarjetas bancarias que estaban a nombre del dueño de la vivienda.

El damnificado fue localizado en el hogar donde se encontraba alojado y trasladado hasta su casa. Allí constató que la puerta había sido dañada y denunció el faltante de una heladera, el triciclo —que él mismo había construido años atrás— y sus tarjetas de cobro.

Andrade y Sánchez quedaron alojados en la dependencia policial a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal.