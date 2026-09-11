Noticias A
Adjudican el servicio integral del Relleno Sanitario de Bahía
El objetivo de la Municipalidad es garantizar la continuidad operativa de la disposición final de los residuos sólidos urbanos.
La contratación fue otorgada a Ingeniería y Arquitectura S.R.L., cuya propuesta obtuvo el primer lugar en el orden de mérito establecido por la Comisión de Evaluación y Preadjudicación.
La Municipalidad de Bahía Blanca adjudicó la Licitación Pública N.º 1879/2026 para la prestación del Servicio Integral de Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre Técnico del Relleno Sanitario de la ciudad.
El proceso licitatorio tuvo como finalidad garantizar la continuidad operativa del sistema de disposición final de los residuos sólidos urbanos del Partido de Bahía Blanca, contemplando parámetros técnicos, sociales y ambientales.
La licitación contó inicialmente con ofertas de cuatro empresas. Tras las distintas instancias de evaluación previstas en el procedimiento, las propuestas de Ingeniería y Arquitectura S.R.L. y EVA S.A. fueron las que avanzaron a la etapa final de análisis.
Para determinar la oferta más conveniente, la Comisión de Evaluación y Preadjudicación analizó diez aspectos centrales, entre ellos innovación, seguridad operativa, economía circular, integración social, control ambiental, contingencias, control operativo e informático, seguridad física del predio y oferta económica y consistencia económico-financiera.
Así, Ingeniería y Arquitectura S.R.L. resultó preferible en siete de los diez ejes evaluados, mientras que EVA S.A. obtuvo ventaja en los tres restantes.
La nueva contratación comprende todas las etapas vinculadas al funcionamiento del Relleno Sanitario: diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre técnico.
La adjudicación permitirá dar continuidad a una prestación considerada estratégica para la ciudad y para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del Partido de Bahía Blanca.
Fuerte operativo de Prefectura: investigan a una organización vinculada con drogas y armas
Milei suspendió su viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas
Secuestran cocaína durante un operativo en Médanos: hay un detenido
Las apuestas del verano: TV y teatro se preparan para 2027
Caso Del Valle: "Una persona en rebeldía no puede ser favorecida con la prescripción"
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre
-
Noticias B15 horas ago
La acusan de robar las tarjetas a una conductora de Uber y de hacer compras millonarias
-
Noticias B16 horas ago
La maestra de 87 años que descubrió su vocación al mirar a los ojos de un alumno y nunca más dejó el aula
-
Noticias B6 horas ago
Una joven cayó con su moto en el acceso a Tornquist y terminó en el hospital
-
Espectáculos5 horas ago
Vestuarista denuncia a Axel por acoso sexual: “Cada vez que escucho ‘Celebra la vida’ me descompongo"
-
Noticias A4 horas ago
Disturbios y detenidos en una pelea vecinal en Villa Miramar
-
Noticias B17 horas ago
Hallazgo histórico: encontraron una carta de 1833 que relata la usurpación británica de Malvinas
-
El Tiempo6 horas ago
Se viene un drástico cambio en las condiciones: llega el frío, junto al viento y la lluvia