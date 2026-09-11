Adjudican el servicio integral del Relleno Sanitario de Bahía

La contratación fue otorgada a Ingeniería y Arquitectura S.R.L., cuya propuesta obtuvo el primer lugar en el orden de mérito establecido por la Comisión de Evaluación y Preadjudicación.

La Municipalidad de Bahía Blanca adjudicó la Licitación Pública N.º 1879/2026 para la prestación del Servicio Integral de Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre Técnico del Relleno Sanitario de la ciudad.

El proceso licitatorio tuvo como finalidad garantizar la continuidad operativa del sistema de disposición final de los residuos sólidos urbanos del Partido de Bahía Blanca, contemplando parámetros técnicos, sociales y ambientales.

La licitación contó inicialmente con ofertas de cuatro empresas. Tras las distintas instancias de evaluación previstas en el procedimiento, las propuestas de Ingeniería y Arquitectura S.R.L. y EVA S.A. fueron las que avanzaron a la etapa final de análisis.

Para determinar la oferta más conveniente, la Comisión de Evaluación y Preadjudicación analizó diez aspectos centrales, entre ellos innovación, seguridad operativa, economía circular, integración social, control ambiental, contingencias, control operativo e informático, seguridad física del predio y oferta económica y consistencia económico-financiera.

Así, Ingeniería y Arquitectura S.R.L. resultó preferible en siete de los diez ejes evaluados, mientras que EVA S.A. obtuvo ventaja en los tres restantes.

La nueva contratación comprende todas las etapas vinculadas al funcionamiento del Relleno Sanitario: diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre técnico.

La adjudicación permitirá dar continuidad a una prestación considerada estratégica para la ciudad y para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del Partido de Bahía Blanca.