Cayó en un operativo policial en Bahía un prófugo de la justicia rionegrina

Un hombre de 46 años fue detenido este jueves en medio de un operativo policial que se desarrollaba en la ciudad, luego de que se verificara que tiene un pedido de captura emitido por la Justicia de la provincia de Río Negro por una causa de asalto y posesión de arma de guerra.

El sujeto fue identificado como Cristian David Longo y fue capturado cuando se lo identificó en un retén instalado por Comisaría Primera en EE. UU. y Brown, como parte de un operativo "Motochorros".

Los uniformados lograron verificar que Longo está señalado como el autor material de un robo agravado por el uso de un arma de fuego y la tenencia de un arma de guerra y que, además, posee antecedentes por delitos contra la propiedad y tenencia de estupefacientes.

Por otro lado, en el mismo operativo se procedió al secuestro de al menos 10 rodados por diversas faltas.