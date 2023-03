“Lo de Alberto Fernández fue una grosería institucional”, aseguró Juan Pedro Tunessi

El bahiense Juan Pedro Tunessi, Secretario Parlamentario, conversó esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, respecto de lo ocurrido durante el discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

“Pienso que es un acto institucional muy importante, donde el Presidente tiene que ir a la asamblea a rendir cuenta del estado de la Nación. Uno puede no coincidir, pero es el momento de escucharlo. Puede no estar de acuerdo con su descripción, que a mí parece que es un poco fantasiosa y ronda solo en su cabeza. No reconoció los problemas graves que tiene el país, pero eso puede ser opinable”, consideró.

Y agregó: “Lo que es inadmisible es la grosería institucional de invitar a los ministros de la Corte y prácticamente insultarlos ahí mismo, sindicados en un agravio que nunca se vio”. “Además de hacerse el macho, para congraciarse con la vicepresidenta, el 109 de la Constitución le impide arrogarse facultades de ese tipo, es muy grave”.

“Él no puede tener ese tipo de expresiones porque son violatorias de la libertad judicial. Y sobre todo, no puede haber hecho una emboscada a los ministros, es un escrache institucional inadmisible”, consideró.

De igual modo, se refirió a la actitud de Fernando Iglesias. “No justifica la estupidez que hace poniéndose a gritar, fue el único de la oposición que hizo algo así. Acá estamos acostumbrados a que se levante un poco la voz, pero descalificar e insultar es todo un acting para ganar espacio en los medios”.

“Creo que los ministros de la Corte cumplen un rol, conozco mucho a Rosenkrantz y a Rosatti. Tuve la ocasión de saludarlos, cuando ellos vinieron a buscar el acuerdo del Senado en su momento tuve la posibilidad de albergarlos en las instalaciones y quedó una buena relación personal. Otros legisladores también hicieron lo mismo, y después no se les movió ni un pelo a ellos. Aceptaron que el presidente, en una actitud grosera, los escrachara de esa manera”.

“Rosatti fue ministro del gobierno de Néstor Kirchner, fue intendente de Santa Fé durante la gestión del kirchnerismo. Además, el doctor Maqueda ha sido Diputado, funcionario en varias ocasiones, de reconocida trayectoria en el peronismo. Es decir que han designado ellos a los jueces”, apuntó a modo de análisis.