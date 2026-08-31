El conflicto económico que sacude a Tini y la vuelta de Tinelli al streaming

La expectativa dentro del mundo del espectáculo está puesta en las próximas presentaciones de Tini y en la posibilidad de que se refiera públicamente a la situación familiar y económica que trascendió durante los últimos días.

Según explicó la periodista Laura Ubfal en diálogo con el equipo de Hora Pico, emitido por La Brújula 24, el punto central del conflicto estaría relacionado con el manejo de sociedades y no con una falta de dinero para afrontar los gastos cotidianos. “Aparentemente el problema son las sociedades: a nombre de quién están, quién se lleva los dividendos, quién controla la plata. Es por eso que puso la auditoría”, señaló.

Ubfal consideró que, ante las numerosas versiones que circulan, los documentos son por ahora la principal herramienta para determinar qué ocurrió. En ese sentido, mencionó información difundida por Marina Calabró vinculada a papeles de una auditoría y movimientos millonarios que están bajo análisis.

Otro de los temas de la jornada fue el regreso de Marcelo Tinelli, esta vez vinculado al universo del streaming. La propuesta recuperó distintas secciones que marcaron las diferentes etapas de VideoMatch y consiguió una importante repercusión en plataformas digitales.

Para Ubfal, la respuesta del público demuestra que Tinelli mantiene vigencia y que podría acercarse a nuevas generaciones. Sin embargo, consideró difícil que ese formato pueda regresar actualmente a la televisión abierta. “Ese público nuevo no está en la televisión”, explicó, al señalar que las nuevas generaciones consumen principalmente contenidos breves y de humor mediante streaming y redes sociales.

En paralelo, Net TV prepara una apuesta que busca volver a instalar la ficción en la pantalla abierta. Se trata de Sombra, un unitario que ya comenzó a grabarse y que tendrá entre sus protagonistas a Nora Cárpena y Silvia Kutika. “Por lo menos es la posibilidad de que haya un canal que tenga ficción. Es una puerta abierta para demostrar que se puede hacer”, destacó Ubfal, pero advirtió que producir este tipo de contenidos actualmente implica costos elevados.

También hubo novedades sobre Moria Casán, quien regresó a su programa luego de ser reemplazada por Fátima Florez y se mostró entusiasmada por la repercusión de la serie inspirada en su vida. Además, remodeló gran parte de su histórica vivienda de Parque Leloir, donde vive desde hace más de cuatro décadas.

En cuanto a la televisión del fin de semana, PH, Podemos Hablar volvió a obtener buenos números con Maxi López entre sus invitados y se impuso en su franja sobre el programa de Mirtha Legrand. Ubfal remarcó, de todos modos, que el desafío del ciclo pasa por conseguir cada semana figuras capaces de generar historias y repercusión.

Por último, la periodista repasó la recta final de Gran Hermano, que terminará el próximo 14 de septiembre y tendrá al día siguiente un programa especial dedicado al ganador. Además, indicó que Popstars comenzó con registros de entre 8 y 9 puntos de rating y confirmó que próximamente regresará MasterChef, aunque las grabaciones todavía no comenzaron.

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